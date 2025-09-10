Η Κυβέρνηση έχει την πρόθεση να εξαντλήσει το ποσό των €1,1 δισ. από το πρόγραμμα SAFE σε βάθος πενταετίας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του την Τετάρτη μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Πάλμας εξήγησε ότι το ποσό αυτό θα προστεθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, ενισχύοντας τις δυνατότητες της χώρας για εξοπλιστικά προγράμματα και ενδυναμώνοντας τις κυπριακές αμυντικές βιομηχανίες.

Αναφερόμενος στην αποστολή για την επιθεώρηση εξοπλιστικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ, ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό θέμα, με στόχο να πραγματοποιηθεί επίσκεψη από εκπροσώπους της Εθνικής Φρουράς για να επιθεωρήσουν διαθέσιμα πτητικά μέσα και άλλους εξοπλισμούς, όπως μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι το πρόγραμμα SAFE εγκρίνει το ποσό των €1,1 δισ. για την Κύπρο για πενταετή περίοδο, με περίπου €200 εκατ. να διατίθενται ετησίως. Αυτά τα χρήματα, όπως σημείωσε, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ωστόσο, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η λίστα με τις ανάγκες για τα εξοπλιστικά προγράμματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να εγκριθούν τα ποσά.

Σημείωσε επίσης ότι, δεδομένου ότι το πρόγραμμα SAFE περιλαμβάνει τη μορφή δανείου, τα χρήματα θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος και, συνεπώς, πρέπει να υπάρχει συντονισμός με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να περιοριστεί η αύξηση του χρέους.

Ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει ήδη κατάλογο προτεραιοτήτων για τα εξοπλιστικά προγράμματα, όμως επιθυμεί να διατηρήσει ευελιξία καθώς οι συνθήκες και τα δεδομένα εξελίσσονται διαρκώς.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση προγραμματίζει συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες για την ενίσχυση των κυπριακών αμυντικών βιομηχανιών, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και δυνατότητες στον τομέα του εξοπλισμού.