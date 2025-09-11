Το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, σημείωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την παναπεργία της ΑΤΑ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι από την απεργιακή κινητοποίηση δεν υπάρχει κάποιος κερδισμένος. Αντίθετα, πρόσθεσε, όλοι βγαίνουν χαμένοι. Από τις συντεχνίες, μέχρι τους εργοδότες, την κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κυπριακός λαός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τις κινητοποιήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε τα περί διγλωσσίας εντός της κυβέρνησης στο θέμα της ΑΤΑ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ένα πλαίσιο για συζήτηση ως προς τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και «δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε. Δεν αναμένουμε να συμφωνήσουν όλοι σε αυτό, αλλά δεν παύει από το να είναι ένα πλαίσιο από το οποίο μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση.

Πέραν των πιο πάνω, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε επικρίσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, προέρχονται από εκείνους, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο κουτσούρεμα της ΑΤΑ το 2012. «Ήταν αυτοί που οδήγησαν την οικονομία σε μια κατάσταση στην οποία όχι μόνο δεν μπορούσαμε να δώσουμε ΑΤΑ, αλλά αναγκαστήκαμε να την κουτσουρέψουμε, όπως και άλλα δικαιώματα και κεκτημένα των εργαζομένων», τόνισε με έμφαση ο Πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να αρχίσει ο διάλογος, διότι χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση.

Έχω και ένα δεύτερο μήνυμα: “Αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του 1960. Μεταρρύθμιση στη Νομική Υπηρεσία, μεταρρύθμιση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, φορολογικός μετασχηματισμός, πολλά άλλα σε σχέση με διαδικασίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, αυτόματη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, δικαίωμα ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας. Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στους οποίους είμαστε αποκλειστικά υπόλογοι”.