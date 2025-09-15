Πόσο προσιτές είναι οι τιμές των σπιτιών στην Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες με βάση τους μισθούς και σε ποιο ποσοστό ο μέσος ετήσιος μισθός μπορεί να καλύψει το κόστος ενός σπιτιού 100 τετραγωνικών μέτρων. «Για να προσφέρουμε μια σαφή σύγκριση του κόστους στέγασης παγκοσμίως, εξετάσαμε τις μέσες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο (και ανά τετραγωνικό πόδι) σε δολάρια ΗΠΑ, με βάση δεδομένα από την Numbeo στις 30 Ιουλίου» αναφέρει η ομάδα της BestBrokers. «Συμπληρώνοντας αυτό, συγκεντρώσαμε στατιστικά στοιχεία εισοδήματος από πολλές αξιόπιστες πηγές για να επισημάνουμε ποιες χώρες προσφέρουν την πιο προσιτή και ποιες λιγότερο προσιτή στέγαση σε σύγκριση με τα μέσα κέρδη των τοπικών εργαζομένων», σημειώνεται.

«Δεδομένου ότι οι τιμές και τα εισοδήματα διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, η ομάδα της BestBrokers αποφάσισε να εξετάσει την αγορά ακινήτων μέσω του πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός σπιτιού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρεται στην έκθεσή τους.

Υπολογίζοντας τον ετήσιο μισθό ως ποσοστό της μέσης τιμής ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψαμε αναφέρει η έκθεση, ότι μερικές από τις λιγότερο προσιτές αγορές κατοικίας δεν βρίσκονται σε πλούσιες, ανεπτυγμένες χώρες αλλά σε μικρότερες οικονομίες όπου οι τιμές των ακινήτων μπορεί να είναι σχετικά χαμηλές, ωστόσο τα μέσα εισοδήματα είναι ακόμη χαμηλότερα. Το 2025, το Νεπάλ ξεχωρίζει ως η λιγότερο προσιτή χώρα για την αγορά κατοικίας, με τον μέσο ετήσιο μισθό να καλύπτει μόλις το 1,61% του κόστους ενός τυπικού διαμερίσματος.

Στην Κύπρο ο μέσος ετήσιος μισθός καλύπτει περίπου το 9,80% του κόστους ενός σπιτιού 100 τετραγωνικών μέτρων, χάρη σε ένα σχετικά υψηλό μέσο εισόδημα περίπου 29.733 δολαρίων (περίπου 25.335 ευρώ). Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι όσο κατεβαίνει η αξία του μέσου ετήσιου εισοδήματος το ποσοστό κάλυψης μειώνεται και όσο αυξάνεται τόσο μεγαλώνει.

Οι υπόλοιπες χώρες με τις πιο προσιτές τιμές για αγοραστές κατοικιών είναι κυρίως μεγάλες οικονομίες ή πλούσιες χώρες με υψηλό ΑΕΠ. Η Νότια Αφρική ηγείται της λίστας με λόγο εισοδήματος προς τιμή 18,19%, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 16,92% και τη Φινλανδία με 11,84%. Το Μπαχρέιν και η Δανία κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πιο προσιτών αγορών, με λόγο 11,40% και 11,15% αντίστοιχα. Ενώ οι ΗΠΑ κατατάσσονται 31ες όσον αφορά τις τιμές κατοικιών, με μέσο όρο 2.988 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο ή περίπου 277,66 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι, τα υψηλά επίπεδα μισθών καθιστούν την αγορά ακινήτων σημαντικά πιο προσιτή σε σύγκριση με πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ενδιαφέρον ότι η Νότια Κορέα κατατάσσεται 6η μεταξύ των χωρών όπου τα σπίτια είναι τα λιγότερο προσιτά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαιρετικά υψηλές τιμές των ακινήτων, με μέσο όρο 11.278,95 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, σε συνδυασμό με ένα σχετικά μέτριο μέσο ετήσιο εισόδημα 27.228,59 δολαρίων (ή 2.269,05 δολάρια ανά μήνα). Μεταξύ των 67 χωρών που αναλύθηκαν, μόνο η Ελβετία έχει υψηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, καθιστώντας την πιο ακριβή αγορά σε απόλυτους όρους.

Η Κίνα και η Ινδία συμπληρώνουν τις τρεις πιο απρόσιτες χώρες για την αγορά κατοικίας το 2025, με τους μέσους ετήσιους μισθούς να καλύπτουν μόλις το 2,05% και 2,09% του κόστους ενός τυπικού διαμερίσματος 100 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν περίπου 55 έως 56 χρόνια πλήρους ετήσιου εισοδήματος, χωρίς να ξοδέψει κανείς ούτε ένα σεντ, για να αποκτήσει κανείς ένα σπίτι σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες. Η Τουρκία δεν απέχει πολύ, όπου ο τυπικός αγοραστής θα χρειαζόταν 50 χρόνια εισοδήματος.

Τιμές χαμηλές και φτωχά εισοδήματα

