Αύξηση 2,1% κατέγραψε η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα 77.314 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. Συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η αύξηση αντιστοιχεί σε 1.600 περισσότερους εργαζόμενους.

Στη Γενική Κυβέρνηση εργάζονταν 72.275 άτομα, εκ των οποίων 55.208 στην Κυβέρνηση, 11.185 σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 5.882 στις Τοπικές Αρχές. Οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Κυβέρνηση απασχολούσαν 5.039 άτομα.

Σε ετήσια βάση, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις Τοπικές Αρχές (+28,2% ή 1.295 άτομα), λόγω της λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης από τον Ιούλιο του 2024, στους οποίους μεταφέρθηκαν δραστηριότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων. Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 969 άτομα (1,5%). Αντίθετα, μείωση κατά 11,6% (-664 άτομα) σημειώθηκε στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 280 άτομα (+0,4%). Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις Τοπικές Αρχές (+301 άτομα, +5,4%) και τις Εταιρείες και Επιχειρήσεις του κράτους (+77 άτομα, +1,6%), ενώ στην Κεντρική Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση κατά 98 άτομα (-0,1%).

ΚΥΠΕ