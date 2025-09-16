Αλλάζουν τα σχέδια αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα. Τα συγκεκριμένα σχέδια συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση των χρεών και την απαλλαγή των οφειλετών από τα χρέη τους. Επιπρόσθετα καθορίζονται τα λογικά έξοδα διαβίωσης που επιτρέπουν τη επιβίωση του οφελέτη κατά τη διάρκεια που συμμετέχει στα σχέδια.

Σύμφωνα με τη δέσμη νομοσχέδιων που ετοίμασε το υπουργείο Ενέργειας, αναθεωρούνται τα κριτήρια για συμμετοχή στα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής για την απαλλαγή των οφειλών στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα. Σύμφωνα το υπουργείο Ενέργειας, τα διάφορα ποσά τόσο των οφειλών όσο των εισοδημάτων καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών αναθεωρούνται προς τα πάνω έτσι ώστε να συνάδουν με τις πρόσφατες εξελίξεις και τα δεδομένα στην κυπριακή οικονομία. Με το νομοσχέδιο περί Αφερεγγυότητας αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε προσωπικά σχέδια αποπληρωμών και υποβολή αιτήσεων για έκδοση διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής των οφειλών χρεώστη η οποία ξεκινά με την υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και την έκδοση σχετικού διατάγματος απαλλαγής των χρεών, το επιλέξμο χρέος του χρεώστη αυξάνεται στις €40 χιλ. αντί στις 25 χιλ. που είναι σήμερα. Παράλληλα, προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία για την επιβεβαίωση του βαθμού των εξασφαλισμένων χρεών, προσκομίζεται επαρκής, κατά την κρίση του Τμήματος Αφερεγγυότητας, μαρτυρία και, για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων, μαρτυρία από εκτιμητή.

Επίσης διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για απαλλαγή των οφειλών, με την οποία για μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το διάταγμα θα πρέπει να έχει μηναίο εισόδημα €400 αντί 200 που είναι σήμερα και περιουσιακά στοιχεία €5 χιλ. αντί €1000 Επιπρόσθετα τα συνολικά επιλέξιμα χρέη του χρέωστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις €90 χιλ. Για την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για την έκδοση σχετικού διατάγματος απαλλαγής των οφειλών, σύμφωνα με τα τροποποιητικά νομοσχέδια θα εκδίδεται βεβαίωση στην περίπτωση σε περίπτωση που τα συνολικά επιλέξιμα χρέη του χρεώστη υπερβαίνουν τις €40.χιλ. Σημειώνεται με τη βεβαίωσή θα καθορίζεται η κατ ‘αναλογία διαμοιρασμός του επιλέξιμου χρέους, μεταξύ των σχετικών πιστωτών του χρεώστη.

Με την τροποποίηση του νόμου περί Πτώχευσης ξεκαθαρίζουν και διευκρινίζονται κάποια σημεία ενώ απαλείφονται και πολλές ασάφειες στη νομοθεσία. Ταυτόχρονα ,το νομοσχέδιο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας εισάγει πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με την ανανέωση της άδειας συμβούλου αφερεγγυότητας και διευκρινίζει σημεία τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρα.