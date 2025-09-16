Τους τυχερούς πέντε δελτίων ψάχνει το Κρατικό Λαχείο, καθώς δεν έχουν μέχρι στιγμής εξαργυρωθεί.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάποια ξυστά λαχεία παραμένουν ανεξαργύρωτα, καλώντας του κατόχους τους να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση το αργότερο μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2025.



Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.



Τα ξυστά που επηρεάζονται είναι:

1/ «STANDARD» Ξυστό Λαχείο:

Το παιχνίδι με αρ: 0502



2/ «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο:

Το παιχνίδι με αρ: 168Α



3/ «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο:

Το παιχνίδι με αρ: Μ067



4/ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ» Ξυστό Λαχείο:

Το παιχνίδι με αρ: CH23



5/ «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» Ξυστό Λαχείο:

Το παιχνίδι με αρ: HE20