Σταθερά παρέμειναν τα κριτήρια χορήγησης δανείων στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) Ιουλίου 2025 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ). Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση της ζήτησης τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.

Η έρευνα σημειώνει ότι οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι. Ωστόσο, διαπιστώθηκε μείωση επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, καθώς και στο περιθώριο κέρδους των τραπεζών, λόγω ενισχυμένου ανταγωνισμού και αντίληψης μειωμένου κινδύνου στην οικονομία.

Ζήτηση δανείων

Η καθαρή ζήτηση για νέα δάνεια αυξήθηκε:

Οι επιχειρήσεις ζήτησαν περισσότερη χρηματοδότηση για αποθέματα, κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις .

ζήτησαν περισσότερη χρηματοδότηση για και . Τα νοικοκυριά αύξησαν τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια , λόγω χαμηλότερων επιτοκίων , αυξημένης εμπιστοσύνης καταναλωτών και βελτιωμένων προοπτικών στην αγορά κατοικίας .

αύξησαν τη ζήτηση για , λόγω , και . Ενίσχυση καταγράφηκε και στη ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, που επίσης συνδέθηκε με το επίπεδο επιτοκίων.

Προσδοκίες για το γ΄ τρίμηνο 2025

Οι τράπεζες αναμένουν: