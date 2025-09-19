Η ΠΑΣΥΔΥ κατήγγειλε ως πρωτοφανή και εκτός εργασιακών θεσμίων τη μη προηγούμενη ενημέρωσή της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μεταφερθούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η οργάνωση αναγνώρισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τον συντονισμό των υπηρεσιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, αλλά σημείωσε ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς διαβούλευση και έγινε γνωστή μέσω των ΜΜΕ.

Η ΠΑΣΥΔΥ υπογράμμισε ότι η έλλειψη ενημέρωσης προκάλεσε αναστάτωση και αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων, ιδιαίτερα επειδή η μεταφορά υπηρεσιών κάτω από τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργικότητα, τη δομή και την ιεραρχία, με πιθανές επιπτώσεις σε εργασιακά δικαιώματα.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζήτησε θεσμοθετημένη διαβούλευση με τη συμμετοχή της ίδιας και των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων αλλά θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη για προηγούμενη ενημέρωση.

Τέλος, τόνισε ότι είναι έτοιμη να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση, προκειμένου η μεταρρύθμιση να προχωρήσει με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.