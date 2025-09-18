Και εγένετο… Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, λένε οι τίτλοι για την χθεσινή απόφαση του κυβερνητικού σχήματος. Στην είδηση επεξηγείται κιόλας πως πλέον το Υπουργείο θα έχει υπό την ομπρέλα του την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Δασοπυροσβέστες και την Πολιτική Άμυνα.

Για τον γράφοντα η χθεσινή αυτή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια πρότασης που είχε θέσει ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, τον περασμένο Μάιο κι έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου 2-3 ημέρες αργότερα. Η προαναφερθείσα πρόταση, προνοούσε τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση έκτακτων αναγκών και αντιμετώπιση κρίσεων.

Από τη στιγμή που είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου, λοιπόν, ήταν λογικό να δούμε μια τέτοια κίνηση. Όλα αυτά, βέβαια, τα ακούμε και τα διαβάζουμε τσάμπα και βερεσέ. Γιατί αυτό που μετράει πέραν από τις εύηχες ονομασίες Υπουργείων, τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις για ανάπτυξη μηχανισμών, είναι τα πρόσωπα.

Χωρίς τους ανθρώπους που θα είναι σε θέση να ενεργήσουν για υλοποίηση αποφάσεων, θα πάρουν πρωτοβουλίες την ώρα της κρίσης, αλλά και θα δείξουν διάθεση για ανάληψη ευθυνών, τότε καμιά ονομασία, κανένας μηχανισμός δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι στις μεγάλες κρίσεις έχουμε διακρίνει ικανό αριθμό ανθρώπων που να είναι σε ετοιμότητα για να σηκώσουν το βάρος…

Φ.Μ.