Η Κύπρος φιλοξένησε από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 την 1η Συνάντηση για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιωσιμότητα στον Αμυντικό Τομέα μέσω του EMAS (CEDSEMAS), στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την ΑΙΟΛΙΚΗ Λτδ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €180.000 και διάρκειας 15 μηνών, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2026. Συμμετέχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον αμυντικό τομέα.

Έναρξη και στόχοι

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας η πρέσβης Έλενα Ράφτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας για τη σύγχρονη αμυντική στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Παρουσιάστηκαν πρακτικές εφαρμογές του EMAS στις Ένοπλες Δυνάμεις.

στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναλύθηκαν τρόποι ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας σε διαδικασίες και υποδομές.

σε διαδικασίες και υποδομές. Συζητήθηκαν πολιτικές και τεχνικά εργαλεία για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος.

για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη χρήση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την παρακολούθηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στρατηγική διάσταση

Το εργαλείο που παρουσιάστηκε παρέχει πρακτικές οδηγίες, πρότυπα έγγραφα και μεθοδολογίες αξιολόγησης, καθοδηγώντας το στρατιωτικό προσωπικό στη σταδιακή υιοθέτηση του EMAS.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.