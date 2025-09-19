Το Υπουργικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρία του, ενέκρινε πρόταση για τη διαφοροποίηση των βαθμίδων που καθορίζουν το ύψος του επιδόματος που παραχωρείται στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για τη στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

Συγκεκριμένα, καταργείται η δεύτερη βαθμίδα ( €500 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση 60-79χλμ) και οι Κοινότητες που εμπίπτουν σε αυτή μεταφέρονται στην επόμενη βαθμίδα.

Ως εκ τούτου, οι βαθμίδες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

€300 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση στα 40-59χλμ ή απόσταση 30-39χλμ και υψόμετρο>=700μ, και €600 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση κοινότητας >=60χλμ.

Από την απόφαση, επηρεάζονται οι Κοινότητες: Άγιος Θεοδώρου Τηλλυρίας, Αλεύγα, Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μανσούρα, Μηλικουρί, Μοσφίλι, Μουτουλλάς, Οίκος, Παχύαμμος, Πεδουλάς, Σελλάδι του Άππη, Τσακκίστρα και Λιβάδι Πάφου, οι οποίες εντάσσονται στην βαθμίδα 2, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η αύξηση 50% στα πιο πάνω ποσά, που παραχωρείται αποκλειστικά για τις Κοινότητες της περιοχής Τηλλυρίας, εφαρμόζεται μόνο για όσες από τις πιο πάνω Κοινότητες εμπίπτουν στην περιοχή Τηλλυρίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι δικαιούχοι από τις επηρεαζόμενες Κοινότητες, που είχαν υποβάλει αίτηση για το επίδομα εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί για το 2025, θα λάβουν το αυξημένο ποσό και δεν απαιτείται οποιαδήποτε νέα ενέργεια από πλευράς τους.