Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικών τις εκτιμήσεις για τις ζημιές σε οικοδομές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στην ορεινή Λεμεσό. Το συνολικό κόστος επαναφοράς υπολογίστηκε στα 40 εκατ. ευρώ.

Το ΕΤΕΚ εξέτασε περίπου 760 αιτήματα, εκ των οποίων 650 περιπτώσεις εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου. Από αυτές:

Οι μισές αφορούσαν ολική καταστροφή , με μέσο κόστος επαναφοράς €115.000 ανά οικοδομή.

, με μέσο κόστος επαναφοράς ανά οικοδομή. Περίπου 220 περιπτώσεις είχαν ήσσονος σημασίας ζημιές , με μέσο κόστος €3.700 .

, με μέσο κόστος . Γύρω στις 100 περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν μερικές ζημιές, με κόστος περίπου €30.000.

Η εκτίμηση έγινε με βάση μεθοδολογία μαζικής κοστολόγησης που ανέπτυξε το Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη κατηγοριοποίηση ζημιών και τρέχουσες τιμές κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι εκτιμήσεις παραδόθηκαν σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργείο, με τους δικαιούχους να έχουν δικαίωμα ένστασης.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής, τόνισε ότι οι μηχανικοί απέδειξαν την ετοιμότητα και αξιοπιστία τους σε κρίσιμες στιγμές, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις μέσα από ταχείες και διαφανείς διαδικασίες. Το Επιμελητήριο ευχαρίστησε τις επαγγελματικές οργανώσεις μηχανικών και όλους τους ειδικούς που συνέβαλαν στην εκτίμηση των ζημιών.