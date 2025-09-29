Ολοκληρωμένο πακέτο νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση διαδικασιών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου και 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εισάγονται 64 νέοι και ανασχεδιασμένοι τύποι πιστοποιητικών και πιστοποιητικών καταχωρίσεων (24 πιστοποιητικά και 40 καταχωρίσεων), που θα εκδίδει ο Κλάδος Εταιρειών του Τμήματος μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος. Η μεταρρύθμιση καλύπτει το πλήρες φάσμα εγγεγραμμένων οντοτήτων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, περιλαμβάνοντας εταιρείες, αλλοδαπές και ευρωπαϊκές εταιρείες, τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού Εταιρειών (ΕΟΟΣ), εμπορικές επωνυμίες και συνεταιρισμούς.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή και πιστοποίηση όλων των εγγράφων, περιορίζοντας την ανάγκη για φυσική συναλλαγή, τη δίγλωσση πιστοποίηση (ελληνικά/αγγλικά) για ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας, την εισαγωγή νέων τύπων πιστοποιητικών για την κάλυψη σύγχρονων επιχειρηματικών αναγκών, καθώς και την υιοθέτηση ηλεκτρονικής σφραγίδας του Τμήματος για την αυθεντικότητα των εγγράφων.

Με τις αλλαγές, αναμένεται σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης πιστοποιητικών μέσω εκσυγχρονισμένων διαδικασιών, ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων και της διασυνοριακής χρησιμότητάς τους, καθώς και διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών μέσω των δίγλωσσων πιστοποιητικών.

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων ετοιμάστηκε από την εταιρεία «Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε», στο πλαίσιο σύμβασης που υπεγράφη με το Υπουργείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.