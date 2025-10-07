Αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κοινωνικού διαλόγου εμφανίστηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Βουλή, μετά τις ανακοινώσεις της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ.

Ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ώστε να καταστεί δυνατή η κατάληξη σε συμφωνία. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συγκλίσεις μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές, αναμένοντας από εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμβάλουν εποικοδομητικά.

Αναφερόμενος στην άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να συμμετάσχουν στον διάλογο πριν την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών τους, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο κοινωνικός διάλογος προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των μερών που συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία.

Ο ίδιος εξέφρασε βεβαιότητα ότι μέσα από τη σοβαρότητα και την ωριμότητα των κοινωνικών εταίρων θα υπάρξει η απαιτούμενη διάθεση για συνεργασία. Επισήμανε ότι οι θέσεις όλων είναι γνωστές και ότι η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από τον διάλογο και όχι την αντιπαράθεση.

Όπως ανέφερε, μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία θα επιτρέψει την πορεία του θεσμού της ΑΤΑ προς το μέλλον, με τη συμμετοχή όλων των μερών. Σημείωσε επίσης ότι στην τριμερή συνεργασία συμμετέχει και η πολιτεία, δια του Υπουργού Οικονομικών και άλλων αρμοδίων αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας πως η εποικοδομητική συμβολή όλων είναι καθοριστική για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος.

ΚΥΠΕ