Τα έργα επέκτασης του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου που έχουν μπει πλέον σε φάση πλήρους εξέλιξης, πέραν της προφανούς σημασίας τους για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σηματοδοτούν και την αναπτέρωση της ελπίδας όλων στην Πάφο ότι θα καταφέρουν με κάποιο τρόπο να συντείνουν τελικά στην κάμψη των αντιδράσεων περιβαλλοντικής φύσης, που από όλη την Πάφο θεωρούνται εκτός λογικής, ώστε να υλοποιηθεί και το πάγιο αίτημα για την ολοκλήρωση του νέου δρόμου που να οδηγεί προς αυτό.

Η επέκταση του αεροδρομίου με την αναμενόμενη αύξηση και του επιβατικού κοινού σε μόνιμη βάση, θεωρείται δεδομένο από τους φορείς της επαρχίας ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενο δρόμο, προδιαγραφών της δεκαετίας του ’60 και ότι ένας σύχρονος δρόμος που θα συνδέει τη μονάδα με την Πάφο και τις τουριστικές περιοχές Κάτω Πάφου και Κόλπου των Κοραλλίων δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη συνισταμένη από τις επεκτάσεις στο αεροδρόμιο.

Πέραν της διασύνδεσης αυτής, οι πάφιοι επενδύουν πλέον και στις…ΗΠΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό, αφού όπως αποκάλυψε προ μηνών ο Φιλελεύθερος, το θέμα της δημιουργίας νέας οδικής πρόσβασης προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, τέθηκε επισήμως στο τραπέζι από τους αμερικανούς σε σχέση με τις διευκολύνσεις που λαμβάνουν και την αναβάθμιση που μελετούν για την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Ειδικότερα, μετά από εισήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο τραπέζι έχει τεθεί η δημιουργία δεύτερου δρόμου, ο οποίος θα λειτουργεί ως εναλλακτική οδός πρόσβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται επίσημη επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας με στόχο την υπέρβαση των σημαντικών περιβαλλοντικών εμποδίων που έχουν επανειλημμένα μπλοκάρει την κατασκευή οδικού άξονα μέσω της εκβολής του ποταμού Έζουσας, εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εκβολές Ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φιλελεύθερου, το Υπουργείο Άμυνας, μετά την εισήγηση των ΗΠΑ, προχώρησε σε σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενημερώνοντας για τη νέα προσέγγιση και τη θέση της πολιτείας. Πλέον, το Υπουργείο Άμυνας αναμένεται να υποβάλει επίσημη πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», θεωρούν την ύπαρξη δεύτερης οδικής διόδου ως κομβικό στοιχείο επιχειρησιακής επάρκειας και ασφάλειας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση γειτονικών εκτάσεων, καθώς και έργα υποδομής που θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα με τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους εταίρους τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική εισήγηση τέθηκε από την 435η Μοίρα Υποστήριξης Έκτακτων Αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με έδρα τη Γερμανία. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο επισκέψεις στην Κύπρο, προχωρώντας σε αυτοψία στην αεροπορική βάση και διαμορφώνοντας συγκεκριμένες τεχνικές και επιχειρησιακές προτάσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ, αναμένεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το έργο αναμένεται να ενταχθεί σε νέα στρατηγική υποδομών διπλής χρήσης (στρατιωτικής και πολιτικής), με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας να μεταβάλλει πλέον το πλαίσιο λήψης αποφάσεων.