Παρά τη διαφωνία του Υπουργείου Οικονομικών, το ΑΚΕΛ επιμένει στην προσπάθεια να φορολογηθούν τα υπερκέρδη εταιρειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Την Παρασκευή η σχετική πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ θα τεθεί ξανά ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η συζήτηση για φορολόγηση των υπερκερδών των ΑΠΕ ξεκίνησε το 2022, χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα. Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση που ετοίμασε το ΑΚΕΛ, με την οποία επιδιώκεται να φορολογούνται οι παραγωγοί και οι προμηθευτές ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με ποσό που θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Η πρόταση νόμου προβλέπει ότι το ποσό της φορολογίας θα δηλώνεται μετά από υπολογισμό που θα γίνεται από την ίδια την επιχείρηση ενέργειας σε έντυπο που θα εγκρίνεται από τον Έφορο και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση ενέργειας, με την καταβολή ταυτόχρονα της φορολογίας κατά την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του φορολογικού έτους.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται πως η επιχείρηση ενέργειας μπορεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης υπολογισμού της φορολογίας να υποβάλει αναθεωρημένη δήλωση, δεόντως αιτιολογημένη.

Ουσιαστικά, η φορολόγηση θα γίνεται αναλογικά και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Σημειώνεται πως το ΑΚΕΛ υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίζουν φορολογικά μέτρα για τα υπερκέρδη που καταγράφουν οι εταιρείες στον τομέα των ΑΠΕ.

Τον περασμένο Μάιο, όταν το θέμα είχε βρεθεί ξανά στην Επιτροπή Οικονομικών, τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας είχαν διαφωνήσει με την πρόταση. Κατά της πρότασης είχαν ταχθεί επίσης ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΤΕΚ, Σύνδεσμος Εταιρειών ΑΠΕ και Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Εμπόδια στον εντοπισμό

Για τη θέση της κυβερνητικής πλευράς είχε ερωτηθεί εκ νέου την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Ο κ. Κεραυνός ανάφερε πως δεν είναι εύκολη υπόθεση η φορολόγηση των υπερκερδών του συγκεκριμένου τομέα, καθώς είναι δύσκολο να εντοπισθούν τα υπερκέρδη των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «κάθε φωτοβολταϊκό σε κάθε χωράφι είναι μια ξεχωριστή εταιρεία», προσθέτοντας πως γίνεται σφαιρική μελέτη για το θέμα, για την οποία σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα. «Οι όποιες ενέργειες γίνουν θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να μην επηρεάσουν το στόχο της ενθάρρυνσης της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας» πρόσθεσε. Καταλήγοντας, τόνισε πως δεν γίνεται η χώρα να επιδιώκει αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και από την άλλη να τίθενται εμπόδια στους επιχειρηματίες του κλάδου.