Συνολική μείωση 28,9% το πρώτο εξάμηνο του 2025 – Μειώθηκαν αξία, εμβαδό και οικιστικές μονάδες σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία

Σημαντική κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, με τον αριθμό των αδειών οικοδομής να μειώνεται κατά 28,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η πτώση ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή τον Ιούνιο, όπου οι άδειες μειώθηκαν κατά 58,4% σε ετήσια βάση.

Ιούνιος: από 1.528 άδειες σε μόλις 635

Τον Ιούνιο του 2025 εκδόθηκαν 635 άδειες οικοδομής, έναντι 1.528 τον Ιούνιο του 2024, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση της τελευταίας δεκαετίας.

Η συνολική αξία των αδειών ανήλθε σε €275,1 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό εμβαδόν έφτασε τις 236,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται η ανέγερση 1.132 οικιστικών μονάδων, ένδειξη της σημαντικής επιβράδυνσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Πτώση σε όλους τους δείκτες το πρώτο εξάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, εκδόθηκαν 3.399 άδειες οικοδομής, έναντι 4.782 την ίδια περίοδο του 2024.

Η συνολική αξία τους μειώθηκε κατά 15,2%, στα €1,73 δισ. (από €2,04 δισ. πέρυσι), ενώ το εμβαδόν μειώθηκε κατά 12,4%.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων υποχώρησε στις 6.616, από 7.616 το α΄ εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας μείωση 13,1%.

Πτώση στις πολυκατοικίες – Σταθερές οι μονοκατοικίες

Αναλυτικά, οι μονοκατοικίες κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,2% (1.689 μονάδες), οι οικιστικές πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 12,5% (4.227 μονάδες), ενώ οι διπλοκατοικίες υποχώρησαν κατά 7,4% (536 μονάδες).

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η πτώση στις μικτές πολυκατοικίες, όπου οι άδειες μειώθηκαν κατά 68,5%, στις 164 μονάδες.

Νέο πλαίσιο αδειοδότησης μέσω «Ιππόδαμος»

Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής έχει μεταφερθεί από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται πλέον μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος “Ιππόδαμος”, που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της έγκρισης οικοδομικών αδειών.