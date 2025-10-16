Η Κύπρος φιλοξενεί σήμερα και αύριο φέτος ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του ευρωπαϊκού ξενοδοχειακού κλάδου και του κλάδου της εστίασης, την 91η Γενική Συνέλευση του HOTREC. Η συνέλευση του εκφραστικού οργάνου των ευρωπαίων ξενοδόχων και επιχειρηματιών εστίασης, με μέλη σε 39 ευρωπαϊκά κράτη, θεωρείται γεγονός μείζονος σημασίας για το νησί και ειδικά για την πόλη, αφού η διοργάνωση αποτελεί κορυφαίο ετήσιο γεγονός για τα μέλη και τους επίσημους εκπροσώπους της HOTREC.

Στην εναρκτήρια τελετή στο ξενοδοχείο Aliathon παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους συνέδρους. O Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για την Κύπρο λόγω της σημασίας που έχει για τον τόπο μας ο τουρισμός, και ειδικά όπως είπε τη φετινή χρονιά που δείχνει ότι θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο αφίξεων επισκεπτών.

Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συγκυρία, είπε επίσης ο Πρόεδρος, αφού η ΕΕ αναγνώρισε τη σημασία του τουρισμού για όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό το γεγονός κατέληξε ότι η Γενική Συνέλευση γίνεται στην Πάφο και είμαι σίγουρος ότι οι σύνεδροι θα απολαύσουν την εδώ παραμονή τους.

Στην εναρκτήρια τελετή παρέστη και ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνο Μιχαηλίδη και τον Πρόεδρο της HOTREC, Αλέξανδρο Βασιλικό.

Η διήμερη Γενική Συνέλευση στην Πάφο αναμένεται ότι θα προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στρατηγικές συζητήσεις και συντονισμό πολιτικών και πρωτοβουλιών που επηρεάζουν τον κλάδο της φιλοξενίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, τα μέλη της HOTREC θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν κρίσιμα θέματα, να συντονίσουν δράσεις εκπροσώπησης και να διαμορφώσουν κοινές θέσεις για ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στην καινοτομία στον τομέα της φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις δικτύωσης, πάνελ για το μέλλον του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπου θα συμμετέχει ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, καθώς και συζητήσεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς σε σχέση με την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού.