Περαιτέρω μείωση σημείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΧ) στο τέλος Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη. Ο δείκτης ΜΕΧ υποχώρησε στο 5,5% του συνόλου των δανείων, από 5,6% τον Ιούνιο και 6,2% στο τέλος του 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα €1,44 δισ., σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (€1,46 δισ.) και αισθητή μείωση σε ετήσια βάση. Οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν οριακά στα €26 δισ., από €25,8 δισ. τον Ιούνιο, εξέλιξη που συνέβαλε στη βελτίωση του δείκτη ΜΕΧ. Οι χορηγήσεις με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμειναν σταθερές, στα €1,15 δισ., αντιστοιχώντας σε 4,4% του συνόλου, γεγονός που δείχνει σταθεροποίηση της πιστωτικής ποιότητας.

Οι σωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών ανήλθαν σε €982 εκατ., εκ των οποίων €895 εκατ. αφορούν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Η κάλυψη των ΜΕΧ από προβλέψεις αυξήθηκε ελαφρώς στο 62,2%, από 62,0% τον Ιούνιο και 59,9% στο τέλος του 2024. Το υψηλό αυτό ποσοστό αντικατοπτρίζει τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης κινδύνου των τραπεζικών ιδρυμάτων και την ισχυρή προστασία έναντι ενδεχόμενων ζημιών.

Ο μεγαλύτερος όγκος των ΜΕΧ εξακολουθεί να εντοπίζεται στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Τα νοικοκυριά παρουσιάζουν ποσοστό ΜΕΧ 7,4%, με υπόλοιπο €794 εκατ. σε σύνολο χορηγήσεων €10,76 δισ., ενώ οι μη χρηματοδοτικές εταιρείες εμφανίζουν ΜΕΧ €613 εκατ., ήτοι 4,7%, με το ποσοστό στις ΜμΕ να ανέρχεται σε 7,1%.

Μειωμένα εμφανίζονται και τα αναδιαρθρωμένα δάνεια, τα οποία περιορίστηκαν στα €1,21 δισ., από €1,23 δισ. τον Ιούνιο. Από αυτά, περίπου €640 εκατ. – δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ – παραμένουν ταξινομημένα ως μη εξυπηρετούμενα. Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των ΜΕΧ θεωρείται ένδειξη οικονομικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι αυξημένες προβλέψεις ενισχύουν το πλαίσιο πιστωτικής ασφάλειας.