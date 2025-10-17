Θα προσλαμβάνονται για θέση π.χ. στην ΑΗΚ ή τη Cyta ή σε άλλο ημικρατικό οργανισμό και μπορεί να αφυπηρετούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Ενέργειας. Και αντίστροφα: Θα προσλαμβάνονται στο Υπουργείο Υγείας και μπορεί να αφυπηρετούν από τη Cyta.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία, παρά τις σκιές και τις ενστάσεις που υπήρχαν, είναι σε εφαρμογή από τις 3 Οκτωβρίου, μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ. Υπέρ της πρότασης νόμου είχαν ταχθεί 22 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ , το ΕΛΑΜ και της ΔΗΠΑ, ενώ την καταψήφισαν 16 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, τους Οικολόγους, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αποσπάσεις υπαλλήλων από ημικρατικούς οργανισμούς στη Δημόσια Υπηρεσία. Πριν από την τροποποίηση του νόμου, οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας διαρκούσαν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις ήταν χωρίς χρονικό περιορισμό.

Με τη νέα νομοθεσία, πλέον όλες οι αποσπάσεις θα ισχύουν στο διηνεκές. Με εγκύκλιο της, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσώπου (ΤΔΔΠ) Έλενα Οικονομίδου- Αζίνα, αναφέρει πως «αίρεται ο περιορισμός σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει απόσπαση, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης αυτής, ώστε να εφαρμόζεται η ίδια ρύθμιση που ισχύει στην περίπτωση των αποσπάσεων που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως του 2024, δηλαδή ότι οι αποσπάσεις υπαλλήλων δύναται να έχουν διάρκεια μέχρι 3 χρόνια και δύναται να ανανεώνεται».

Παράλληλα, αναφέρεται και στις ρυθμίσεις για τις προαγωγές. Συγκεκριμένα, στην τροπολογία της ΔΗΠΑ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα και προβλέπει πως, όταν κάποιος εργαζόμενος ημικρατικού οργανισμού που είναι αποσπάσμενος στο Δημόσιο προαχθεί, θα τερματίζεται η απόσπαση και θα επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει προσληφθεί.

«Όσον αφορά τον περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2025, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 4, σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος προάγεται σε θέση στον οργανισμό δημοσίου δικαίου ή στην υπηρεσία όπου υπηρετεί οργανικά, η απόσπαση τερματίζεται» προσθέτει.

Καταλήγοντας, η κ. Αζίνα σημειώνει πως η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου για κάθε περίπτωση υπαλλήλου που είναι αποσπασμένος με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου και έχει προαχθεί σε ανώτερη θέση εντός του οργανισμού, ώστε η απόσπαση να τερματίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας άμεσα.

Να σημειωθεί πως παρόλο που το υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την αλλαγή του νόμου, διεξάγει ευρεία μελέτη για τον θεσμό της κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, ανατέθηκε σε ιδιωτικό οίκο, εξετάζονται όλες οι πτυχές του θεσμού της κινητικότητας των εργαζόμενων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η μελέτη θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2026. Ακολούθως, υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσει όλα τα ευρήματα της μελέτης και να πάρει τις τελικές αποφάσεις προτού προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.