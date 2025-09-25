Ασφαλιστικές δικλείδες για τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων ενσωματώθηκαν στην πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ (από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ), ενώ την καταψήφισαν 16 βουλευτές (ΑΚΕΛ, Οικολόγοι, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου).

Με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αποσπάσεις υπαλλήλων από ημικρατικούς οργανισμούς στη Δημόσια Υπηρεσία. Με το ισχύον καθεστώς, σήμερα, οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ομόφωνα εγκρίθηκε και τροπολογία της ΔΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία, όταν κάποιος εργαζόμενος ημικρατικού οργανισμού που είναι αποσπάσμενος στο Δημόσιο προαχθεί, θα τερματίζεται η αποσπάση και θα επιστρέφει στην υπηρεσία στην οποία έχει προσληφθεί.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε πως με την τροπολογία προστατεύονται οι ημικρατικοί οργανισμοί από πιθανή απώλεια προσωπικού. Είπε, επίσης, ότι με τη νέα ρύθμιση θα καλυφθούν και οι 18 θέσεις γραμματέων στον ΟΚυΠΥ.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, σημείωσε πως με τη νέα ρύθμιση θα ευθυγραμμιστεί ο ευρύτερος δημόσιος τομέας με το Δημόσιο, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε την ανησυχία του πως οι αποσπάσεις θα συνεχίσουν να γίνονται όχι στη βάση των αναγκών της κρατικής μηχανής αλλά ως βόλεμα ημετέρων. Έκανε λόγο για φωτογραφικό νόμο, την ώρα που το υπουργείο διεξάγει μελέτη για το ζήτημα της κινητικότητας αλλά και τις αντιδράσεις που τέθηκαν στην ΜΕΠ για να εφαρμόζονται χρονικοί περιορισμοί στις αποσπάσεις στο Δημόσιο.

Απαντώντας, η κυρία Ορφανίδου ανέφερε πως ο νόμος καλύπτει 12 χιλ. εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισημαίνοντας πως σηκώνει τα χέρια ψηλά για την επιμονή κάποιων να μιλούν για φωτογραφικό νόμο.

Την ανάγκη εξέτασης του ευρύτερου θέματος των αποσπάσεων τόνισε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς. Από την πλευρά του ο Κωστής Ευσταθίου, εισηγήθηκε κατάργηση των αποσπάσεων, καθώς πλέον έγιναν κανόνας.