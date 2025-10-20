Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) πραγματοποίησε στις 15–17 Οκτωβρίου τρία εξειδικευμένα εργαστήρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπαιγνιών στις δημόσιες συμβάσεις, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Καταπολέμηση των Συμπαιγνιών στις Δημόσιες Συμβάσεις». Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. (SG Reform).

Η ΕΠΑ σημειώνει ότι τα εργαστήρια εντάσσονται στις προσπάθειές της για ενίσχυση της διαφάνειας, της θεσμικής ακεραιότητας και της χρηστής διαχείρισης στους δημόσιους διαγωνισμούς, με στόχο ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και των πολιτών. Πρόκειται για δράση που εφαρμόζεται σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία), προωθώντας καλές πρακτικές για την αποτροπή της νόθευσης δημόσιων συμβάσεων και τη συνεργασία δικαστικών, διοικητικών και εποπτικών αρχών.

Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. Άννα Μαρκουλή, η λέκτορας του King’s College Ανδριανή Καλιντίρη, καθώς και στελέχη της Υπηρεσίας της ΕΠΑ.

Τα τρία εργαστήρια ήταν θεματικά:

• Το πρώτο, με τίτλο «Strengthening Private Sector Compliance to Prevent Bid Rigging in Public Procurement», απευθυνόταν σε επιχειρήσεις και επιμελητήρια, με στόχο τη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα και την αποφυγή συμπαιγνιακών πρακτικών (bid rigging).

• Το δεύτερο επικεντρώθηκε στην ανίχνευση και αναφορά παρατυπιών, ενισχύοντας τις ικανότητες εποπτικών και ελεγκτικών φορέων.

• Το τρίτο, υπό την αιγίδα της Σχολής Δικαστών Κύπρου, είχε θέμα «Strengthening Judicial Oversight in the Fight Against Bid Rigging» και απευθυνόταν σε Δικαστές και δικαστικούς λειτουργούς, με έμφαση στα νομικά και αποδεικτικά ζητήματα που προκύπτουν σε υποθέσεις νόθευσης δημοσίων συμβάσεων.

Η ΕΠΑ υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό της ρόλο στην προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού και στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση.