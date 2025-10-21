Η Κύπρος κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα €1,44 δισ. (4,1% του ΑΕΠ) και δημόσιο χρέος €21,83 δισ. (62,8% του ΑΕΠ) για το 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία (CYSTAT). Τα στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Έσοδα: Άνοδος 7,4% – ισχυρή φορολογική απόδοση

Τα συνολικά κρατικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €1,01 δισ. (+7,4%), φτάνοντας τα €14,75 δισ., με κύρια συμβολή από:

Φόρους εισοδήματος & πλούτου : +€539,8 εκ. (+16,5%) → €3,80 δισ.

: +€539,8 εκ. (+16,5%) → €3,80 δισ. Φόρους παραγωγής & εισαγωγών : +€227,8 εκ. (+5,1%) → €4,68 δισ. Καθαρά έσοδα ΦΠΑ: +€190,8 εκ. (+6,4%) → €3,17 δισ.

: +€227,8 εκ. (+5,1%) → €4,68 δισ. Κοινωνικές εισφορές : +€139,5 εκ. (+3,2%) → €4,52 δισ.

: +€139,5 εκ. (+3,2%) → €4,52 δισ. Έσοδα από υπηρεσίες : +€52,3 εκ. (+6,2%)

: +€52,3 εκ. (+6,2%) Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις: +€40,2 εκ. (+13,5%)

Μείωση σημειώθηκε μόνο στο εισόδημα περιουσίας, που περιορίστηκε στα €122,9 εκ. (-10,8%).

Δαπάνες: Οριακή αύξηση 1% – σημαντική μείωση σε κεφαλαιουχικές δαπάνες

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν οριακά κατά €127,3 εκ. (+1%), στα €13,31 δισ., με κύριες αυξήσεις σε:

Κοινωνικές παροχές : +€365,1 εκ. (+7,4%) → €5,30 δισ.

: +€365,1 εκ. (+7,4%) → €5,30 δισ. Απολαβές προσωπικού : +€257,8 εκ. (+7,1%) → €3,88 δισ.

: +€257,8 εκ. (+7,1%) → €3,88 δισ. Ενδιάμεση ανάλωση (λειτουργικά έξοδα) : +€110,1 εκ. (+8,1%)

: +€110,1 εκ. (+8,1%) Πληρωμές τόκων/εισόδημα περιουσίας: +€36,7 εκ. (+9,2%)

Ωστόσο, σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις σε:

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες : -€271,1 εκ. (-24,3%)

: -€271,1 εκ. (-24,3%) Έξοδα κεφαλαίου (επενδύσεις & μεταβιβάσεις): -€372 εκ. (-23,6%) → €1,20 δισ.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα

✅ Η Κύπρος διατηρεί έντονα πλεονασματική δημοσιονομική θέση,

✅ Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την καθοδική πορεία, κάτω από το όριο 60% του Μάαστριχτ,

✅ Οι επιδόσεις επιβεβαιώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας την δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας.