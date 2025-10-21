Η Πάφος απέσπασε διάκριση στον διεθνή θεσμό Green Destinations Top 100 Stories 2025, κατακτώντας μία θέση στους «Βραβευμένους Πράσινους Προορισμούς» για τις καλύτερες πρακτικές βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τιμήθηκε στην κατηγορία Πολιτισμός και Κουλτούρα για την καινοτόμο πρωτοβουλία «ενοποίησης και προβολής των τεσσάρων μουσείων/κέντρων πληροφόρησης του Ακάμα». Η δράση αυτή περιλάμβανε τη δημιουργία ενιαίου πακέτου προβολής, την αξιοποίηση ψηφιακών και τεχνολογικών καναλιών και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού.

Διεθνής ανταγωνισμός – 180 συμμετοχές από 33 χώρες

Στον θεσμό κατατέθηκαν 180 καλές πρακτικές από 33 χώρες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών της Green Destinations. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλάμβαναν:

Ποιότητα και αφήγηση της ιστορίας ,

, Καινοτομία και δυνατότητα εφαρμογής αλλού ,

, Συμμόρφωση με τους πυλώνες βιωσιμότητας ,

, Αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου Green Destinations που πραγματοποιήθηκε στο Montpellier της Γαλλίας.

Σημασία της διάκρισης

Η Επιτροπή των Top 100, με πρόεδρο τον Albert Salman, διευκρίνισε ότι η ένταξη ενός προορισμού στη λίστα δεν σημαίνει πλήρη βιωσιμότητα, αλλά αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη και αξιόλογη πρωτοβουλία που προωθεί τον πιο υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό.

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη θέση της Πάφου στον ευρωπαϊκό χάρτη του πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού, προβάλλοντας τοπικές δράσεις που συνδυάζουν πολιτιστική κληρονομιά, καινοτομία και τεχνολογία.