Όταν έλθει η ώρα της συνταξιοδότησης, μια πρώτη σκέψη είναι να βρεθεί ο ιδανικός προορισμός για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια, ακόμη και φορολογικά οφέλη. Η Κύπρος φαίνεται ότι είναι στις προτιμήσεις πολλών ξένων συνταξιούχων, που θέλουν να αφήσουν την χώρα τους και να ζήσουν κάπου αλλού, μετά το τέλος του εργασιακού βίου.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής (ένα μωρό που γεννήθηκε το 2021 αναμένεται να ζήσει, κατά μέσο όρο, περισσότερα από 25 χρόνια περισσότερο από ένα μωρό που γεννήθηκε το 1950), οι βελτιωμένες επιλογές μετακόμισης στο εξωτερικό αλλάζουν το τοπίο της διεθνούς συνταξιοδοτικής μετανάστευσης, σύμφωνα με όσα αναφέρει η παγκόσμια έκθεση συνταξιοδότησης του 2025 (Global Retirement Report).

Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση είναι η Πορτογαλία, ο Μαυρίκιος, η Ισπανία, ακολουθούμενες από την Ουρουγουάη και την Αυστρία. Στην 14η θέση βρίσκεται η Κύπρος μεταξύ 44 κρατών που εξετάζει η έκθεση και η Ελλάδα είναι στην 12η θέση. Σημειώνεται ότι η Ευρώπη, με τις εδραιωμένες υποδομές της και το υψηλό βιοτικό επίπεδο, είναι γνωστή για τους σχετικά υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία και η Σλοβενία ​​έχουν ανώτατους συντελεστές που εκτοξεύονται στο 45% και άνω. Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν ενεργά να προσελκύσουν συνταξιούχους μέσω ειδικών κινήτρων. Η νότια Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος ξεχωρίζουν στην Ευρώπη για οφέλη που προσφέρουν στους ξένους συνταξιούχους, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Ιταλία και η Ελλάδα, για παράδειγμα, προσφέρουν έναν ενιαίο φόρο 7% στις ξένες συντάξεις για τους συνταξιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα της Ιταλίας περιορίζεται σε ορισμένους νότιους δήμους και διαρκεί εννέα χρόνια, ενώ το καθεστώς της Ελλάδας ισχύει έως και δεκαπέντε χρόνια. Η Μάλτα εφαρμόζει έναν ενιαίο φόρο 15% στο εισόδημα από το εξωτερικό, εάν και μόνο αυτό αποστέλλεται στη χώρα, καθιστώντας την ιδιαίτερα ελκυστική για τους συνταξιούχους που είναι σε θέση να διαρθρώσουν τα οικονομικά τους αναλόγως. Αξίζει επίσης να αναφερθεί, η Κύπρος φορολογεί το εισόδημα από συντάξεις από το εξωτερικό μόλις 5%, υπογραμμίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία που υπάρχει εντός της Ευρώπης. Στην έκθεση σημειώνεται ότι σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων με υψηλή καθαρή αξία, σχεδόν τα δύο τρίτα των χωρών, το 61%, προσφέρουν εξατομικευμένα φορολογικά οφέλη για τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Μάλτας και της Κύπρου.

Η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει, καθώς η προοπτική συνταξιοδότησης στο εξωτερικό γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική, τα φορολογικά συστήματα των πιθανών χωρών υποδοχής έχουν πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση της μετανάστευσης των συνταξιούχων. Ενώ το κλίμα, ο πολιτισμός και η υγειονομική περίθαλψη παραδοσιακά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των παραγόντων που παρακινούν την αλλαγή τόπου για τους συνταξιούχους, η πραγματικότητα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα αντιμετωπίζει τις συντάξεις και το εισόδημα από το εξωτερικό, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής ενός συνταξιούχου. Για πολλούς, η δυνατότητα μεγιστοποίησης του εισοδήματος από συντάξεις και ελαχιστοποίησης της φορολογικής υποχρέωσης είναι πλέον εξίσου σημαντική με την εύρεση ηλιόλουστου καιρού.

Για τους συνταξιούχους, η έλλειψη σαφούς ή εφικτού δρόμου προς την απόκτηση ιθαγένειας για την χώρα που επιθυμούν να εγκατασταθούν, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα, καθώς περιορίζει τη μακροπρόθεσμη ένταξη και την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων και των κοινωνικών παροχών στη χώρα προορισμού. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα με σαφείς, εφικτούς δρόμους προς την ιθαγένεια είναι πολύ πιο ελκυστικά. Η ανάλυση των δεδομένων που καταγράφει η έκθεση, δείχνει ότι περίπου το 11% των χωρών απαιτούν επτά έως οκτώ χρόνια για απόκτηση ιθαγένειας και σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος.

Εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι οι διεθνείς συνταξιούχοι μετανάστες διαθέτουν συνήθως υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με ένα σημαντικό ποσοστό να κατέχει πανεπιστημιακά πτυχία και εκτεταμένη προηγούμενη εμπειρία ζωής ή εργασίας στο εξωτερικό.