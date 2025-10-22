Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έθεσε σαφές όριο στις διεκδικήσεις κρατικών αξιωματούχων για αναδρομική καταβολή συντάξεων, απορρίπτοντας ως εκπρόθεσμες τις προσφυγές που είχαν καταχωρήσει. Οι αξιωματούχοι ζητούσαν την επιστροφή των συντάξεων που ανεστάλησαν κατά την περίοδο 6 Μαΐου 2011 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2014, στη βάση της απόφασης «Κουτσελίνη-Ιωαννίδου» του 2014, η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματική σχετική πρόνοια του νόμου περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφυγές δεν υποβλήθηκαν εντός της συνταγματικής προθεσμίας των 75 ημερών και ως εκ τούτου ήταν απαράδεκτες. Τόνισε ότι οι προθεσμίες αυτές είναι αυστηρές και δεν αναστέλλονται ακόμη και όταν μεταγενέστερα εκδοθεί δικαστική απόφαση που κρίνει νόμο ως αντισυνταγματικό.

Παράλληλα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ξεκαθάρισε πως οι αποφάσεις που ακυρώνουν νόμο ή διάταξη δεν παράγουν αυτόματα αναδρομική ισχύ για όλους, αλλά μόνο για όσους ήταν διάδικοι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ως εκ τούτου, το κράτος δεν είχε νομική υποχρέωση να καταβάλει αναδρομικά συντάξεις σε όσους δεν είχαν ασκήσει προσφυγή πριν από την απόφαση «Κουτσελίνη-Ιωαννίδου».

Η υπόθεση αφορά κρατικούς αξιωματούχους, των οποίων οι συντάξεις ανεστάλησαν όταν, μετά τη συνταξιοδότησή τους, ανέλαβαν νέο δημόσιο αξίωμα ή θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, βάσει του Νόμου του 2011. Μετά την απόφαση «Κουτσελίνη-Ιωαννίδου», το Γενικό Λογιστήριο κατέβαλε αναδρομικά τις συντάξεις μόνο στους αιτητές της υπόθεσης και επανέφερε την καταβολή για όλους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Οι αξιωματούχοι που δεν είχαν συμμετάσχει στην αρχική προσφυγή ζήτησαν μεταγενέστερα την καταβολή αναδρομικών, αίτημα που απορρίφθηκε από το Γενικό Λογιστήριο στη βάση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας. Το Διοικητικό Δικαστήριο τους δικαίωσε, ωστόσο ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε έφεση.

Το Ανώτατο, εξετάζοντας την έφεση, έκανε δεκτή τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα και αναίρεσε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, κρίνοντας οριστικά ότι οι προσφυγές ήταν εκπρόθεσμες και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Έλενα Συμεωνίδου και οι Δικηγόροι της Δημοκρατίας Μαρία Κοτσώνη και Παύλος Βασιλείου, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.