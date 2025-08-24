Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να βρεθεί λύση -έστω και κατώτερης των προσδοκιών- στο σκάνδαλο των πολλαπλών συντάξεων; Πόσοι πολιτικοί όρκοι, πόσες υποσχέσεις, πόσα δάκρυα… μέχρι να καταφέρουμε το αυτονόητο: Να συνταξιοδοτούνται οι βουλευτές στα 65, όπως όλοι οι κοινοί θνητοί, και όχι στα 60, λες και η πολιτική είναι αγώνας σπριντ που τους αφήνει εξουθενωμένους. Αλλά μόλις κλείνει ένα παράθυρο προνομίων, ανοίγει μια πύλη υπερπρονομίων. Το τελευταίο «μαργαριτάρι» που αποκαλύφθηκε είναι πως οι εκλεκτοί της Βουλής δεν πληρώνουν κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι, σωστά διαβάζετε. Ούτε ένα σεντ, εκεί που ο υπόλοιπος κόσμος ιδρώνει κάθε μήνα για να διασφαλίσει το μέλλον του.

Δεν μιλάμε για κάποιον ξεχασμένο νόμο της Αγγλοκρατίας. Όχι. Η εξαίρεση είναι καθαρογραμμένη, επίσημη, με βουλοκέρι. Τα δημοσιοποίησε με κάθε λεπτομέρεια ο συνάδελφος Χαράλαμπος Ζάκος στον «Φ». Το αξίωμά τους, λέει, δεν εμπίπτει στις «ασφαλιστέες απασχολήσεις». Η αντιμισθία τους δεν θεωρείται «αντάλλαγμα εργασίας».

Αντ’ αυτού, οι βουλευτές καταβάλλουν ένα ποσό της τάξης των 529 ευρώ τον μήνα (για το 2025), το οποίο βαφτίζεται «Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδωρήματος». Μόνο που αυτό το σχέδιο δεν είναι καν σχέδιο∙ τα λεφτά καταλήγουν απλά στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ούτε ανταποδοτικότητα, ούτε δικαιοσύνη. Είναι σαν να αγοράζεις ασφάλεια ζωής και όταν έρθει η ώρα, να σου λένε: «Α, συγγνώμη, αυτά πήγαν για τον δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Καλή τύχη».

Πώς να το χωρέσει το μυαλό μας; Οι κύριοι βουλευτές, πληρώνονται από τους φορολογούμενους πολίτες. Τους ίδιους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν κάθε μήνα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει του σχεδίου που προστατεύει και διασφαλίζει ότι ο κάθε πολίτης θα έχει ένα αποκούμπι (για κάποιους πολύ μικρό για να έχουν αξιοπρεπή ζωή) σε μια σύνταξη μετά τα 65 του. Οι βουλευτές μας, όμως, που θα πάρουν σύνταξη ή συντάξεις από το ίδιο Ταμείο, δεν συνεισφέρουν για τις απολαβές τους είτε για 5 είτε για 10 είτε για περισσότερα χρόνια που θα βρίσκονται στη Βουλή. Αξιοπρόσεκτη σημείωση: Αφού οι βουλευτές δεν καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο, ούτε και η Βουλή (το κράτος ουσιαστικά) καταβάλλει ανάλογο ποσό γι’ αυτούς.

Αξίζει να θυμίσουμε τους αριθμούς (όπως δημοσιεύτηκαν στον Φ) για να είναι καθαρή η εικόνα του σκανδάλου. Η ακαθάριστη αντιμισθία τους το 2025 θα φτάσει τα 7.785 ευρώ τον μήνα. Βασικός μισθός 4.569 ευρώ, επίδομα παραστάσεως 2.191 ευρώ και επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών 1.025 ευρώ. Και όταν αποχωρήσουν; Για μια πενταετία παίρνουν σύνταξη 19.107 ευρώ τον χρόνο και εφάπαξ 89.166 ευρώ. Με δύο θητείες, η σύνταξη απογειώνεται στα 52.545 ευρώ τον χρόνο και το φιλοδώρημα στα 245.210 ευρώ.

Όλα αυτά χωρίς να έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε κοινωνικές ασφαλίσεις. Αντίθετα, ο απλός εργαζόμενος που βγάζει με το ζόρι 1.500 ευρώ, πληρώνει ευλαβικά κάθε μήνα τις εισφορές του για να λάβει μετά μια σύνταξη που θυμίζει φιλοδώρημα σε ταβερνάκι.

Και για να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά: υπουργοί, υφυπουργοί, γενικός εισαγγελέας, βοηθός γενικός εισαγγελέας, γενικός ελεγκτής, επίτροποι και άλλοι αξιωματούχοι πληρώνουν κανονικά κοινωνικές ασφαλίσεις, όπως όλοι μας. Μάλιστα, καταβάλλουν και επιπλέον ποσό στο Πάγιο Ταμείο. Οι μόνοι που εξαιρούνται είναι οι βουλευτές. Τι δεν καταλαβαίνετε; Ο νομοθέτης νομοθέτησε εξαίρεση για τον εαυτό του. Όχι οι σημερινοί βουλευτές, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι φωστήρες στο παρελθόν. Αθάνατη Βουλή!

Εξαιρούνται επίσης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής. Η στήλη αδυνατεί να αντιληφθεί το γιατί. Πρόκειται για αποικιοκρατικά απομεινάρια παλαιών δεκαετιών, όταν ακόμη οι Πρόεδροι απολάμβαναν βασιλικά οφίκια. Εν έτει 2025, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αντιληπτό από το σύνολο της κοινωνίας ότι δεν μπορεί να συνεχίζουν τέτοια υπερπρονόμια. Οι δύο Πρόεδροι μια χαρά βαρβάτους μισθούς και μια χαρά πλουσιοπάροχα επιδόματα εισπράττουν. Επομένως, πρέπει να έχουν και ανάλογες υποχρεώσεις.

Νομικοί κύκλοι τονίζουν πως εάν ήθελαν, οι ίδιοι οι βουλευτές θα μπορούσαν να είχαν διορθώσει το ζήτημα, μαζί με τις πολλαπλές συντάξεις. Αλλά γιατί να το κάνουν; Είναι σαν να ζητάς από τον λύκο να χορτάσει με μαρούλια. Γιατί να κόψουν μόνοι τους το προνόμιο το οποίο απολαμβάνουν;

Η πιο δίκαιη λύση θα ήταν ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό σχέδιο για όλους: βουλευτές, αξιωματούχους, πολίτες. Ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις εισφορές που καταβάλλει ο καθένας. Κοίταξε να δεις, που σε αυτό τον τόπο, τα απλά, τα λογικά και τα αυτονόητα καταντούν να μοιάζουν ουτοπικά.

Η κοινωνία πάλεψε πολλά χρόνια μέχρι να πετύχει να αλλάξει το σκάνδαλο των πολλαπλών συντάξεων και το εξίσου εξοργιστικό της συνταξιοδότησης των βουλευτών στα 60. Τώρα οφείλει να αντιδράσει στη νέα πρόκληση. Να παλέψει για να αλλάξει κι αυτό. Όσο οι πολίτες δεν σηκώνονται να πούνε φτάνει, τόσο θα συνεχίζουν να σερβίρουν προνόμια στο πιάτο τους. Γιατί αυτοί νομοθετούν.