Τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία κατέδειξαν πως ήταν περιορισμένες οι αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες της Βαλτικής από την επιβολή φόρου επί των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών, άνοιξε την όρεξη του ΑΚΕΛ, το οποίο εξετάζει την κατάθεση νέας πρότασης νόμου για αυτό τον σκοπό.

Πέρσι το Δεκέμβριο, η Ολομέλεια της Βουλή απέρριψε την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για την επιβολή έκτακτου τέλους αλληλεγγύης ύψους 5% στα υπερκέρδη των τραπεζών για το 2024 και 2025. Η καταψήφιση της πρότασης νόμου ήταν οριακή, καθώς υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των θετικών και αρνητικών ψήφων, κάτι που αυτόματα συνεπάγεται με την καταψήφιση. Την πρόταση καταψήφισαν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Υπέρ της πρότασης νόμου τάχθηκαν 25 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, την ΕΔΕΚ, τους Οικολόγους, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Υπενθυμίζεται πως τα έσοδα από την επιβολή του τέλους 5% θα κατέληγαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, με στόχο τη χρηματοδότηση στεγαστικών σχεδίων, επιδότηση επιτοκίου καθώς και άλλων σχεδίων για στήριξη των πολιτών. Υπολογιζόταν πως από την επιβολή του τέλους το κράτος θα εισέπραττε για τη διετία ποσό €100 εκατ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΚΕΛ θα εξετάσει την έκθεση της ΕΕ και θα μελετήσει το ενδεχόμενο της επιβολής του συγκεκριμένου τέλους με τη νέα χρόνια. Όπως μας λέχθηκε, δεν αποκλείεται η κατάθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης. Ωστόσο, το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το ΑΚΕΛ θα βολιδοσκοπήσει και τις προθέσεις των υπολοίπων κομμάτων.

Οι προειδοποιήσεις για κινδύνους

Υπενθυμίζεται, πως, τότε, μέχρι την υστάτη παίζονταν όλα σε σχέση με την πρόταση νόμου. Οι τράπεζες και το Υπουργείο Οικονομικών είχαν προχωρήσει σε προειδοποιήσεις για επηρεασμό της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, του δανεισμού και των κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση που η νομοθετική προσπάθεια του ΑΚΕΛ περνούσε τον σκόπελο της Βουλής.

Μάλιστα, τότε, είχαν κάνει λόγο και για διπλή φορολόγηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, κάτι το οποίο, θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην προσέλκυση επενδυτών. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη ανάλυση της ΕΕ, με τίτλο «Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών: Μαθήματα από τις χώρες της Βαλτικής» (σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε χθες στον «Φιλελεύθερο»), αναφέρει ότι η εμπειρία της Βαλτικής δείχνει ότι τα υπερκέρδη των τραπεζών που ενισχύθηκαν από την ταχεία νομισματική σύσφιξη μπορούν να κοινωνικοποιηθούν μέσω της φορολογίας, χωρίς να υπονομεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επίσης, κατέληξε στο στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της επιβολής φόρου επί απροσδόκητων εσόδων στις χώρες της Βαλτικής ήταν περιορισμένες.

ΑΚΕΛ Τέρμα οι μύθοι

Ο επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ Χάρης Πολυκάρπου δήλωσε χθες πως η έκθεση της ΕΕ καταρρίπτει τις κινδυνολογίες και τα ατεκμηρίωτα επιχειρήματα που επιστράτευσε το τραπεζικό λόμπι των κομμάτων στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβρη για να σταματήσει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών.

«Υπό το φως των νέων δεδομένων, η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει αν μελετά την εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων στην επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση ή αν θα συνεχίσει να δηλώνει πίστη στα συμφέροντα των τραπεζών» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζει, επίσης πως η καταψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ στέρησε €100 εκατ. από τα δημόσια ταμεία, τα οποία θα διοχετεύονταν για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και ειδικότερα για την ενίσχυση των παροχών και των προγραμμάτων για τη στεγαστική πολιτική.