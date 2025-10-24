Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πραγματοποίησε την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025, την πρώτη ειδική συνεδρία με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών – τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος – με αντικείμενο το ψηφιακό ευρώ. Η συνεδρία έτυχε κάλυψης από τα ΜΜΕ, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς για το νέο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Την εναρκτήρια ομιλία εκ μέρους του Διοικητή Χριστόδουλου Πατσαλίδη απηύθυνε ο Εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Καρατζιάς. Όπως ανέφερε, η συνεδρία πραγματοποιείται σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, καθώς:

βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ψηφιακό ευρώ ,

, απομένουν λίγες ημέρες πριν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τα επόμενα βήματα,

για τα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τη «Δέσμη για το Ενιαίο Νόμισμα».

Ο Διοικητής τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και μείωσης της εξάρτησης καταναλωτών και επιχειρήσεων από μη ευρωπαϊκούς παρόχους πληρωμών. Κάλεσε τους παρόχους να μελετήσουν το «Εγχειρίδιο κανόνων για το ψηφιακό ευρώ», να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του στα επιχειρηματικά μοντέλα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, και να συμμετάσχουν ενεργά στον δεύτερο κύκλο πειραματικών δοκιμών της ΕΚΤ.

Ο Στέλιος Γιωργάκης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πληρωμών, και η Στέλλα Ιωαννίδου, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής και Επίβλεψης Πληρωμών, παρουσίασαν την πρόοδο του έργου, τις επερχόμενες αποφάσεις και τις βασικές πρόνοιες της «Δέσμης για το Ενιαίο Νόμισμα». Τόνισαν ότι η πλατφόρμα του ψηφιακού ευρώ μπορεί να αποτελέσει βάση ώστε οι κυπριακές λύσεις πληρωμών να αποκτήσουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Κεντρικό σημείο της συνεδρίας αποτέλεσε η παρουσίαση του Patrick Papsdorf, Διευθυντή Ανάπτυξης του Εγχειριδίου Κανόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρουσίασε το πλαίσιο για τη δημιουργία ενιαίων προτύπων, διαδικασιών και κανόνων για τις πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ στην ευρωζώνη, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία ένταξης, τις υποχρεώσεις και τους όρους συμμετοχής των παρόχων. Διευκρινίστηκε ότι το εγχειρίδιο είναι ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται σε αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν από τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση στρογγυλής τράπεζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Κεντρικές Τράπεζες Ελλάδας, Εσθονίας, Αυστρίας και Κύπρου. Συζητήθηκαν θέματα όπως το κόστος εφαρμογής, οι δικτυακές επιπτώσεις, οι κίνδυνοι, η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα της αγοράς για υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν διευκρινιστικά ερωτήματα, ενισχύοντας τον διάλογο για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη.