Άρχισε τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, η υποβολή αιτήσεων για οικονομική στήριξη φοιτητών πρώτου πτυχίου, ανεξαρτήτως ηλικίας, σύμφωνα με την Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), η οποία και ενημερώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Σε δελτίο Τύπου από την Προεδρία της Δημοκρατίας, διευκρινίζεται ότι η χορηγία αφορά επιδότηση διδάκτρων πανεπιστημίου ή και πληρωμή ενοικίου φοιτητικής στέγης.

Προστίθεται πως η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται απευθείας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τα δίδακτρα ή στους ιδιοκτήτες των υποστατικών για τα ενοίκια.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς, επεκτείνει τη στήριξή του από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, εντάσσοντας τρεις νέες ομάδες φοιτητών στην κατηγορία παροχής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Κωφών «Γεώργιος Μάρκου», απόφοιτοι της Σχολής Τυφλών, και επανεγκατασταθέντες στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου.

Σημειώνεται ακόμα ότι δικαιούχοι είναι και οι πληγέντες από έκτακτα συμβάντα και ως εκ τούτου, φοιτητές οικογενειών που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στην ημιορεινή περιοχή Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο, εμπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, στην κατηγορία Γ.4 του Έκτακτου Συμβάντος, δηλαδή «Φυσική καταστροφή/ ή γενικά καταστροφή που επηρεάζει σοβαρά/κρίσιμα/δραστικά/ουσιωδώς και άμεσα την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας».

Διευκρινίζεται πως οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ολική καταστροφή της κατοικίας της οικογένειας, νοουμένου ότι χρησιμοποιείτο ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής τους, ή καταστροφή της βασικής εργασίας (γεωργία, κτηνοτροφία, υποστατικό) που να έχει επηρεάσει σοβαρά/κρίσιμα/δραστικά/ουσιωδώς και άμεσα την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Βασική προϋπόθεση είναι να μην παραβιάζεται οποιοσδήποτε κανόνας της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του ΑΦΚΣ.

Επισημαίνεται πως η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα: https://socialsupport.gov.cy, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

