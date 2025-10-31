Το Υπουργείο Ενέργειας μελετά την επιστολή που έλαβε σε σχέση για την υπογραφή Πρόθεσης Συνεργασίας της ελληνικής εταιρείας Energean με την κυπριακή PEC (Power Energy Cyprus), για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Ισραήλ.

Αυτό είπε ο υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου σχολιάζοντας το σημερινό δημοσίευμα του «Φ», σύμφωνα με το οποίο οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει δήλωση πρόθεσης συνεργασίας για κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την ΑΟΖ του Ισραήλ στο Βασιλικό, για χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, προ ημερών το υπουργείο έλαβε επιστολή με την οποία ενημερώνεται για το μνημόνιο συναντίληψης. Όπως είπε, «είναι μια σκέψη και πρόθεση για να φέρει η νέα εταιρεία με αγωγό φυσικό αέριο και να προμηθεύσει την άλλη».

Όπως είπε ο κ. Παπαναστασίου, το υπουργείο αφού μελετήσει την επιστολή θα τοποθετηθεί, επισημαίνοντας πως το θέμα σχετίζεται και με την αναδυόμενη αγορά, που επιφυλάσσει μονοπώλιο εισαγωγής αερίου στη ΔΕΦΑ. «Δεν αποφασίστηκε η θέση του υπουργείου. Το μελετούμε στο πλαίσιο της αναδυόμενης αγοράς, η θέση μας πρέπει να αναμένεται» τόνισε.