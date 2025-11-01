Δεν υπάρχει συμφωνία αν δεν έχουν όλα συμφωνηθεί, λέει ένα απόφθεγμα και στην περίπτωση της ΑΤΑ αυτό ισχύει απόλυτα. Στη χθεσινή κοινή σύσκεψη εργοδοτών και συντεχνιών με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, υπήρξε πρόοδος, όσον αφορά τη σύγκλιση απόψεων σε ορισμένα σημεία, ωστόσο η μη επίτευξη έστω και κατ’ αρχήν συμφωνίας δείχνει ότι υπήρξαν και διαφορές, οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του διαλόγου.

Όπερ σημαίνει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί, με επόμενο ορόσημο την κοινή σύσκεψη ΟΕΒ και ΚΕΒΕ την ερχόμενη Τρίτη, οπόταν και η εργοδοτική πλευρά θα καθορίσει τα επόμενα της βήματα. Αυτό αναμένει και το συνδικαλιστικό κίνημα για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διαπραγμάτευσης ή θα προχωρήσουν με τη σειρά τους οι συντεχνίες σε νέα πανσυνδικαλιστική σύσκεψη.

Οι δυσκολίες

Η χθεσινή κρίσιμη και για πολλούς καθοριστική σύσκεψη διήρκεσε πέραν των 6 ωρών, ωστόσο δεν επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή τη συμφωνία. Όπως ανέφεραν όμως όλοι οι συμμετέχοντες, η συνάντηση ήταν χρήσιμη, έγινε αρκετή δουλειά, όμως υπήρξαν σημεία, τα οποία δεν επέτρεψαν την οριστική κατάληξη του θέματος.

Διαδικαστικά, αυτό που αναμένεται στο επόμενο στάδιο, είναι η κοινή σύσκεψη ΟΕΒ και ΚΕΒΕ την ερχόμενη Τρίτη, οπόταν και η εργοδοτική πλευρά θα ανασκοπήσει τη μέχρι σήμερα κατάσταση και θα καθορίσει τα επόμενα της βήματα. Τη σύσκεψη αυτή αναμένουν και οι συντεχνίες για να δουν πώς θα κινηθούν από δω και πέρα και αφού προηγουμένως, ενημερώσουν εσωτερικά τα αρμόδια τους όργανα.

Πάντως, ο ορισμός νέας σύσκεψης μεταξύ υπουργών και κοινωνικών εταίρων δυσκολεύει καθώς την ερχόμενη βδομάδα αρκετοί από τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εργασίας θα βρίσκονται εκτός Κύπρου. Επομένως, πιθανές ημερομηνίες είναι το τέλος της επόμενης βδομάδας ή αρχές της μεθεπόμενης, χωρίς πάντως να αποκλείεται και οποιαδήποτε έκπληξη το Σαββατοκύριακο.

Τα δύο αγκάθια

Ποια όμως ήταν τα αγκάθια που δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας για την ΑΤΑ;

Βασικότερο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ο κατώτατος μισθός, τον οποίο επιδίωκαν οι συντεχνίες. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τις συντεχνίες, θα πετύχαινε δύο σκοπούς. Πρώτο θα ενίσχυε τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε σημείο κλειδί στην επίτευξη του στόχου για την εφαρμογή του ΑΤΑ για όλους. Ωστόσο, η εργοδοτική πλευρά φαίνεται να μην συμφωνούσε με αυτό το ζήτημα και έτσι δεν μπόρεσε να καταστεί εφικτή η επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες κάνουν λόγο για ανατροπή των δεδομένων μεσούσης της διαδικασίας, κάτι που διαφοροποίησε το μέχρι τότε καλό κλίμα.

Το δεύτερο σημείο, για το οποίο δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, ήταν τα αντισταθμιστικά μέτρα ή αλλιώς τα φορολογικά κίνητρα που θα παραχωρηθούν στην εργοδοτική πλευρά για την επέκταση της ΑΤΑ.

Χωρίς να έχουν βγει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να παραχωρήσει ορισμένα αντισταθμιστικά μέτρα στην εργοδοτική πλευρά, για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος που θα έχουν λόγω της αύξησης του ποσοστού παραχώρησης της ΑΤΑ και της επέκτασης του θεσμού. Παρόλο που ο πληθωρισμός το τελευταίο διάστημα είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, οι εργοδότες θα ήθελαν να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις στην περίπτωση που το ποσοστό αυξηθεί.

Αισιόδοξος ο υπουργός

Πάντως, πέραν των δυσκολιών που συνεχίζουν να προκύπτουν στην επίτευξη συμφωνίας, ο υπουργός Εργασίας, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη παρουσιάστηκε αισιόδοξος για θετική κατάληξη. Ο Γιάννης Παναγιώτου, είπε ότι η ολοκλήρωση του κύκλου των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική, διότι μέσα από αυτήν διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συγκλίσεων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης συμφωνίας.

Πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες περιορισμένες και συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες «θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρής έκτασης για να περιορίσουν την προοπτική της κατάληξης σε συμφωνία εντός των επόμενων ημερών». Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι συνεχίζουν να είναι σε επαφή και με τις δύο πλευρές, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις και για αυτά τα θέματα, για να μπορέσουμε στις αμέσως επόμενες ημέρες να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

Όσον αφορά τώρα τους κοινωνικούς εταίρους, η εντύπωση που προέκυψε από τις δηλώσεις των εκπροσώπων εργοδοτών και συντεχνιών, ήταν πως οι συντεχνίες έφυγαν κάπως απογοητευμένες, ενώ οι εργοδότες χαρακτήρισαν τη σύσκεψη χρήσιμη. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, ο οποίος τόνισε ότι «είναι λυπηρό και απογοητευτικό το γεγονός ότι έπειτα από έξι ώρες διαβουλεύσεων, στο καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη λήψη οποιασδήποτε, προκαταρκτικής έστω, απόφασης». Σημείωσε ότι οι συντεχνίες είχαν θέσει ως χρονοδιάγραμμα κατάληξης τη σημερινή μέρα. Όμως, συνέχισε, έχουν διαμειφθεί ζητήματα, για τα οποία οφείλουμε να ενημερώσουμε τα συλλογικά μας όργανα και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που συναποτελούμε την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, ώστε να αξιολογήσουμε το σύνολο των δεδομένων, για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας» ανέφερε.

Από την πλευρά της, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι “έγινε συζήτηση σε βάθος και εξαντλητική σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είμαστε σε στάδιο που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Υπάρχουν αποκλίσεις σε σημαντικά ζητήματα και αναμένουμε τα επόμενα βήματα”, ανέφερε.

Στο μέτωπο των εργοδοτών τώρα, ως «παραγωγική και χρήσιμη” χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι οι εκτελεστικές επιτροπές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα συνέλθουν την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα σε κοινή συνεδρίαση. Έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση, είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Παρόλα αυτά, συνέχισε, “δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλούμε για οποιαδήποτε συμφωνία”. Πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι δυναμική και αλλάζει. Επανέλαβε ότι “όσο κοντά είμαστε, άλλο τόσο μακριά βρισκόμαστε. Υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις, υπάρχουν όμως και διαφορές, οι οποίες εν προκειμένω μπορεί στο τέλος να αποτελέσουν αγκάθι, μπορεί να τις ξεπεράσουμε”.