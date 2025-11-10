Σε φάση σταθερής δημοσιονομικής συγκράτησης βρίσκεται η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου (ΔΣΚ) Μιχάλη Περσιάνη, ο οποίος παρουσιάζει την Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΔΣΚ για το 2024, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

Ο κ. Περσιάνης σημειώνει ότι τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη παραμένουν ανθηρά, με την ανάπτυξη να διατηρείται γύρω στο 3% και να στηρίζεται σε ευρεία βάση δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους συνεχίζεται, με στόχο τη μείωσή του κάτω από το 60% του ΑΕΠ έως το 2025.

Ισχυρά έσοδα και πλήρης απασχόληση

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣΚ, τα κρατικά έσοδα αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο του αναμενόμενου, υπερβαίνοντας τα επίπεδα που δικαιολογούν η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός. Η απασχόληση παραμένει υψηλή, ενώ η ανεργία έχει περιοριστεί σε βαθμό που, όπως υπογράμμισε, «περαιτέρω μείωσή της θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ανισορροπίας».

Ο πληθωρισμός παραμένει μηδενικός, ακόμη και σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, ενώ η κατανάλωση, παρότι σε ήπια επιβράδυνση, εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός άξονας ανάπτυξης.

«Οι εύκολες εποχές είναι και οι πιο επικίνδυνες»

Ο κ. Περσιάνης προειδοποιεί ότι το θετικό οικονομικό κλίμα ενέχει κινδύνους εφησυχασμού. «Αυτές είναι οι εύκολες εποχές, κι αυτό τις καθιστά επικίνδυνες», τονίζει, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος του ΔΣΚ είναι να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική υγεία της χώρας.

Εκτιμά ότι οι πιέσεις και οι προκλήσεις θα γίνουν περισσότερο αισθητές την περίοδο 2027–2028, λόγω εξωτερικών γεωπολιτικών εξελίξεων, αύξησης του παγκόσμιου χρέους και τεχνολογικών αλλαγών που μεταβάλλουν τους οικονομικούς συσχετισμούς.

Ανάγκη για ετοιμότητα και διαρθρωτικές παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος του ΔΣΚ επισημαίνει δύο βασικές προτεραιότητες για την Κύπρο:

Διατήρηση δημοσιονομικού χώρου ώστε να μπορούν να ληφθούν μέτρα όταν απαιτηθεί. Προετοιμασία απέναντι σε ήδη ορατούς κινδύνους, όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές, η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρισμού και τα προβλήματα υποδομών.

Ειδική αναφορά κάνει στην ανεπάρκεια υποδομών στους τομείς ύδατος, ενέργειας και δημόσιων συγκοινωνιών, η οποία, όπως λέει, αγγίζει τα όρια κρίσης και απαιτεί σημαντικές αυξήσεις δαπανών.

Διεθνής αναγνώριση και ρόλος του ΔΣΚ

Η Έκθεση Δραστηριοτήτων αναδεικνύει ότι το ΔΣΚ ενισχύει συνεχώς τις αναλυτικές του ικανότητες, επενδύοντας σε ποσοτικά μοντέλα και εξωτερική αξιολόγηση.

Το Συμβούλιο θα διοργανώσει το 2026 το Θεματικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Ινστιτούτων (EUNIFI), σε μια περίοδο που η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Περσιάνης καταλήγει ότι η παρούσα ευνοϊκή συγκυρία είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς παρέχει το περιθώριο για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και θα θωρακίσουν τη χώρα έναντι μελλοντικών κινδύνων.