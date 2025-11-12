Είναι ορατός ο ορίζοντας κατάληξης σε συμφωνία στο θέμα της ΑΤΑ, μετά τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου συγκλίσεων μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τη διαμεσολάβηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο», ο κ. Λετυμπιώτης διατύπωσε την εκτίμηση ότι, με ειλικρινή πρόθεση απ’ όλους είναι εφικτή η επίτευξη μόνιμης διευθέτησης στο ζήτημα.

Ως προς το αίτημα των συντεχνιών για νέα συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό δεν έχει ακόμα υποβληθεί επισήμως, δεδομένης και της απουσίας του Προέδρου στην Αθήνα.

riknews