Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα του τουρισμού, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή στο Ριάντ. Το μνημόνιο συνυπέγραψε ο Σαουδάραβας Υπουργός Τουρισμού Ahmed Al Khateeb, σηματοδοτώντας νέα περίοδο ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το Μνημόνιο θέτει έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη συνεργασία σε τουριστική εκπαίδευση, στην αξιοποίηση τεχνολογίας, καθώς και στην υλοποίηση κοινών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Κουμής συμμετείχε στην 26η Γενική Συνέλευση του UN Tourism, όπου επικυρώθηκε η εκλογή της νέας Γενικής Γραμματέως Shaikha Al Nowais. Στο περιθώριο των εργασιών, συναντήθηκε με σειρά Σαουδαράβων αξιωματούχων και είχε επαφές με ομολόγους από άλλες χώρες.

Σε δηλώσεις του στα αραβικά ΜΜΕ, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε τη Σαουδική Αραβία «αναδυόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά», εκτιμώντας ότι σύντομα θα εξελιχθεί σε σημαντική πηγή επισκεπτών για την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για χώρα με ισχυρή οικονομία και υψηλή ζήτηση εξερχόμενου τουρισμού, ενώ τόνισε ότι και η Κύπρος καταγράφει σταθερή άνοδο.

Ο κ. Κουμής επισήμανε ότι η Κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα ωφέλιμη τη δημιουργία στενότερων σχέσεων με γειτονικές χώρες και την ενίσχυση της παρουσίας της Σαουδικής Αραβίας στην κυπριακή τουριστική αγορά. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να αυξηθούν και τα ταξίδια Κυπρίων προς τη Σαουδική Αραβία, η οποία αναπτύσσει δυναμικά τον τουρισμό της μέσω ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου.

Ο Υφυπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Υφυπουργό Επενδύσεων Yousef Almubarak, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές και τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών.

Στο περιθώριο των επαφών, ο κ. Κουμής παραχώρησε εκτεταμένες ενημερώσεις σε Σαουδάραβες δημοσιογράφους για την πορεία του κυπριακού τουρισμού, ενώ πραγματοποίησε σειρά υπηρεσιακών συναντήσεων για την εξεύρεση στρατηγικών συνεργατών στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας.