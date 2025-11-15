Προτιμούν να αγοράζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα παρά καινούρια πολλοί καταναλωτές στην Ευρώπη, τάση η οποία ισχύει και στην Κύπρο, όπως φαίνεται από τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Η έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαντά σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους υποψήφιους αγοραστές και μπορεί να αντιπροσωπεύει και την επιλογή αυτοκινήτου από τους Κύπριους.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα δείχνει ότι τον Ιούλιο του 2025 το 47% των ερωτηθέντων που είχαν αγοράσει αυτοκίνητο τις προηγούμενες 30 ημέρες ανέφεραν ότι αγόρασαν καινούργιο αυτοκίνητο και το 53% ανέφεραν ότι αγόρασαν μεταχειρισμένο. Τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) αντιπροσώπευαν περίπου το 43% των αγορών καινούργιων αυτοκινήτων, ενώ τα υβριδικά και τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 31% και το 25% αντίστοιχα. Αντίθετα, στην αγορά μεταχειρισμένων, η συντριπτική πλειοψηφία των αγορών ήταν αυτοκίνητα ICE (70%), με τα υβριδικά και τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αποτελούν μόνο περίπου το 15%.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που πολλοί καταναλωτές προτιμούν την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου; Σε όλους τους ερωτηθέντες, οι ανησυχίες σχετικά με την ταχεία υποτίμηση της αξίας ενός καινούργιου αυτοκινήτου ήταν ο κύριος λόγος για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αντί για καινούργιο, ενώ, για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, η περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη της ζήτησης αυτοκινήτων μπορεί να είναι αργή.

Ταυτόχρονα, το περιορισμένο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για πλήρως ηλεκτρικά οχήματα δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πιθανό να συνεχίσει να είναι σταδιακή.

Τον Ιούλιο του 2025, από τους ερωτηθέντες της έρευνας που είχαν αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τις τελευταίες 30 ημέρες το 22% ανέφερε ανησυχίες σχετικά με την υποτίμηση της αξίας ενός καινούργιου αυτοκινήτου ως τον κύριο λόγο.

Ο επόμενος πιο συχνά αναφερόμενος λόγος ήταν η περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτές επιλογές χρηματοδότησης (14%), ακολουθούμενη από την αναμονή για να γίνουν φθηνότερα τα ηλεκτρικά οχήματα (13%), την οικονομική και χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα (12%) και τις ανησυχίες για τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς (8%).

Αυτοί οι παράγοντες διέφεραν σημαντικά μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων. Για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, το κύριο εμπόδιο για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ήταν η περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτές επιλογές χρηματοδότησης, με το 27% των ερωτηθέντων σε αυτήν την ομάδα να το αναφέρει ως τον κύριο λόγο για την επιλογή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Οι περιορισμοί χρηματοδότησης ήταν πολύ λιγότερο σημαντικοί για τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος, με μόνο το 4% να το αναφέρει ως τον κύριο λόγο.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν είχαν σχέδια να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στο επόμενο έτος, με την οικονομική και χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα και την προτίμηση για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς να παίζουν ρόλο στην απόφασή τους, ιδίως για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Το 42% των ερωτηθέντων που σχεδίαζαν να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στο επόμενο έτος, σκόπευαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το 41% ​​σκόπευε να αγοράσει ένα υβριδικό. Όσον αφορά την προέλευση των αυτοκινήτων, το 81% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στο επόμενο έτος ήθελαν το όχημά τους να προέρχεται από χώρα της ΕΕ, ενώ το 19% προτίμησε αυτοκίνητα από χώρες εκτός ΕΕ.