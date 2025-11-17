Καθώς η τεχνολογική επανάσταση προχωρά ο τραπεζικός τομέας ενσωματώνει όλο και περισσότερο τις ψηφιακές λύσεις και προετοιμάζει το έδαφος για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τους πελάτες.

Μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου όταν την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα εννεαμήνου του συγκροτήματος 2025 σκιαγραφώντας το περίγραμμα των προκλήσεων που αφορούν το αύριο. Χαρακτηριστική ήταν απάντηση για το πως προδιαγράφεται η σχέση των νέων με τα τραπεζικό δίκτυο. Τα παιδιά μας υπέδειξε δεν θα χρειαστεί να μπούνε σε τραπεζικά καταστήματα και αυτό όπως ανέφερε δεν είναι πολύ μακριά. Ο λόγος είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας που εκ των πραγμάτων απομακρύνει τον πελάτη από το κατάστημα ενώ την ίδια στιγμή και το τραπεζικό δίκτυο εκσυγχρονίζεται. Η τεχνητή νοημοσύνη με την σειρά της επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα και τους συναλλασσομένους, με τις εξελίξεις να προβλέπονται ότι θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του. Υπολογίζεται το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Τράπεζα Κύπρου θα εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη για εξυπηρέτηση των πελατών της, παρέχοντας τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να μπορούν να παίρνουν απαντήσεις μέσω των εικονικών βοηθών. Στην συνέχεια, με τη χρήση αλγορίθμων, οι τράπεζες θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις ανάγκες των πελατών τους, προσφέροντας τους εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις και συμβουλές.

Για να έρθουμε στο σήμερα και αυτό που ισχύει τώρα, η χρήση των ψηφιακών καναλιών του συγκροτήματος συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στα αποτελέσματα εννιαμήνου την προηγούμενη εβδομάδα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ψηφιακή κοινότητα του συγκροτήματος αυξήθηκε σε 499 χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές στα ψηφιακά κανάλια, Internet Banking και BOC Mobile App , σημειώνοντας ετήσια αύξηση ύψους 5%. Ομοίως, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η εφαρμογή BoC Mobile App καταμέτρησε συνολικά 469 χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές, σημειώνοντας αύξηση ύψους 6% σε ετήσια βάση. Κατά το γ’ τρίμηνο 2025, το συγκρότημα συνέχισε να επεκτείνει και να βελτιώνει το ψηφιακό του χαρτοφυλάκιο προσθέτοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες του. Η τραπεζική εφαρμογή για παιδιά και εφήβους, Joe, που απευθύνεται σε ηλικίες 9-17 ετών, ενισχύθηκε περαιτέρω με δύο νέες λειτουργίες: το Joey Extras, το οποίο λανσαρίστηκε τον Ιούλιο και προσφέρει μια ευρεία γκάμα ξεχωριστών προνομίων, όπως εκπτώσεις σε τοπικούς εμπόρους και στη πλατφόρμα Jinius, επιστροφή μετρητών για αγορές σε διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών και πολλά άλλα.