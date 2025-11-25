Τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου φαίνεται να κατεβάζουν στις €400 χιλ. την οροφή του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων που θα τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, από τις €900 χιλ. που προτείνει η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ.

Η νομοθετική ρύθμιση συζητήθηκε ξανά σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, καθώς το Τμήμα Φορολογίας, η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τραπεζών διαφωνούν με τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών στις €900 χιλ. Σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου πρότεινε το όριο να μειωθεί στις €400 χιλ., τονίζοντας πως τα ετήσια έσοδα του κράτους θα επηρεαστούν λιγότερο από 5% από τις συνολικές εισπράξεις της τάξης των €8,1 δισ. για το 2025.

Βάσει των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, σε περίπτωση που η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων επεκταθεί από τις €200 χιλ. που είναι καθορισμένος ο κύκλος εργασιών των υπό επισκόπηση εταιρειών τα τελευταία δύο χρόνια στις €400 χιλ., τότε θα υπόκεινται μόνο σε απλή επισκόπηση συνολικά 56,590 εταιρείες, ή σε ποσοστό 61,9% του συνόλου, από τις οποίες το κράτος κατά το 2022 είχε έσοδα ύψους €358,6 εκατ. Φέτος τα έσοδα αυτά θα είναι 348.8 εκατ. ευρώ.

Με την εισήγηση του ΔΗΣΥ για αύξηση του κύκλου εργασιών στις €900 χιλ. θα επωφελούνταν συνολικά 60.399 εταιρείες, ή ποσοστό 66% των εταιρειών, από τις οποίες το κράτος έχει σήμερα έσοδα €695 εκατ.

Με βάση ευρωπαϊκή Οδηγία, από το 2023 τυγχάνουν επισκόπησης 51.075 εταιρείες, οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ., από τις οποίες οι εισπράξεις για το 2022 ανήλθαν περίπου στα €228 εκατ.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας θα μεταφέρει τη νέα πρόταση στον Έφορο Φορολογίας για να τοποθετηθεί. Πάντως, σε προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου, το αρμόδιο τμήμα είχε προτείνει ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων να ανέβει στις €300 χιλ., καθώς κάτι τέτοιο δεν θα επηρέαζε ιδιαίτερα τα έσοδα του κράτους. Οι εταιρείες με κύκλο εργασιών €300 χιλ. είναι 54.549 επιχειρήσεις. Το 2022 τα έσοδα από την συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών ήταν €301.7 εκατ. ενώ εντός του έτους εκτιμάται πως θα προκύψουν κρατικά εισοδήματα €414.3 εκατ.

ΣΕΛΚ και δικηγόροι τάχθηκαν υπέρ της αύξησης του κύκλου εργασιών των εταιρειών στις €400 χιλ., ώστε να υπόκεινται σε επισκόπηση και όχι σε πλήρη οικονομικό έλεγχο.