Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαίνεσε το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για την εφαρμογή του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΚΜΚΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας των Κρατών Μελών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στη Λιέγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Κομισιόν χαιρέτισε την πρωτοπορία της Κύπρου στη δημιουργία του συστήματος, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε πρότυπο και οδηγό για την ανάπτυξη αντίστοιχης πλατφόρμας από την ίδια την Επιτροπή. Η υπεύθυνη του έργου Έλενα Ιωαννίδου έτυχε ειδικής αναφοράς για τον ρόλο της στην υλοποίηση και εφαρμογή του ΚΜΚΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εφαρμόσουν παρόμοιο σύστημα έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Βασίλης Κοιλιαρής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της επόμενης συνάντησης της Ομάδας, την οποία θα φιλοξενήσει η Κύπρος τον Ιούνιο 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Ο ίδιος κάλεσε τα κράτη μέλη να συμβάλουν με εισηγήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί μια παραγωγική και τεχνικά τεκμηριωμένη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Λιέγη ανταλλάχθηκαν απόψεις για επιμέρους τεχνικά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, όπως ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι εξελισσόμενες αναθεωρήσεις των κανονισμών GBER, TBER και SGEI, καθώς και εμπειρίες από την εφαρμογή του νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία (CISAF).