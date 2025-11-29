Πεπεισμένοι ότι το εγχείρημα με το e-kalathi έχει πετύχει, βοηθώντας σημαντικά τους καταναλωτές, είναι οι αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Εμπορίου και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό, προτίθενται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εν λόγω εφαρμογή, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρότερο εργαλείο πληροφόρησης.

Όπως πληροφορούμαστε, πρόθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι στις αρχές του 2026, να προστεθούν άλλα 1,000 προϊόντα στο e kalathi, είτε στις υφιστάμενες κατηγορίες είτε σε νέες κατηγορίες που θα δημιουργηθούν στην πορεία. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τα υφιστάμενα, θα περιλαμβάνονται στο καλάθι περίπου 1500 προϊόντα. Κάτι που, όπως αναφέρεται από την αρμόδια Υπηρεσία, θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή και θα δώσει στον καταναλωτή μια πιο πλήρη εικόνα της αγοράς.

Μιλώντας στον «Φ», ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, ανέφερε ότι σκοπός της Υπηρεσίας είναι να προστατεύει και να διασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Με το e-kalathi, σημείωσε, δώσαμε ένα ισχυρό εργαλείο, με το οποίο μπορεί να γίνει σύγκριση τιμών και να αποφασίσει ο καταναλωτής από πού θα κάνει τις αγορές του. Θα συνεχίσουμε, είπε, την προσπάθεια αυτή με στόχο να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, προς όφελος πάντοτε των Κύπριων καταναλωτών.

Σε παρατήρηση ότι υπάρχουν φωνές από την πλευρά κυρίως των λιανεμπόρων ότι το εργαλείο απέτυχε στον σκοπό του και ότι έχει απλώς δημιουργήσει αναστάτωση στην αγορά και πρόσθετο κόστος για τις υπεραγορές, ο κ. Καραγιώργης υποστήριξε ότι οι δικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι το εν λόγω εργαλείο έχει πετύχει. Όπως είπε, τουλάχιστον 20.000 έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα, οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi βρίσκονται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι την περασμένη βδομάδα υπήρξε συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και των εκπροσώπων των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για να εξεταστεί η μέχρι σήμερα πορεία τόσο του e-kalathi, όσο και του οδηγού εκπτώσεων και προσφορών. Στη συνάντηση, η Υπηρεσία ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους για την πρόθεση αναβάθμισης και εμπλουτισμού του e-kalathi, κάτι που προκάλεσε τη δυσφορία των λιανεμπόρων, οι οποίοι τόνισαν την αντίθεση τους σε μια τέτοια εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι το εργαλείο αυτό έχει αποτύχει.

Οι φωνές από το εμπόριο

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ΓΓ του ΠΑΣΥΛΕ, Μάριος Αντωνίου, τόνισε ότι «η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, όπως είχαμε προβλέψει. Η πλατφόρμα, αντί να εξυπηρετήσει τον σκοπό της, δημιούργησε κόστος και αναστάτωση στο εμπόριο», υπογράμμισε. Συνέχισε λέγοντας ότι η αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, το «e-katanalotis» δεν κατάφερε να πείσει τους καταναλωτές.

Περαιτέρω, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν άλλους τρόπους ενημέρωσης για τις τιμές των υπεραγορών, όπως τα διαδικτυακά καταστήματα, τις ιστοσελίδες και τα social media των καταστημάτων. Συνέχισε λέγοντας ότι διαφάνεια πάντα υπήρχε στον κλάδο και θα συνεχίσει να υπάρχει, αφού οι υπεραγορές αναρτούν εδώ και χρόνια τις τιμές στα διαδικτυακά τους καταστήματα.

«Αναλώθηκαν πολλές δυνάμεις και επενδύθηκαν αρκετά χρήματα σε ένα εργαλείο, η χρηστικότητα του οποίου τίθεται υπό αμφισβήτηση», κατέληξε ο κ. Αντωνίου.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με την ενδεχόμενη συμπερίληψη φρέσκων προϊόντων στο e-kalathi, κάτι με το οποίο διαφωνούν κάθετα οι λιανέμποροι, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν προκρίνεται στο παρόν στάδιο, καθώς παρεισφρέουν άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η ποιότητα του κάθε προϊόντος. Αυτό που εξετάζεται, είναι η πιθανότητα συμπερίληψης πακετοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορίας, τα οποία να είναι κοινά για όλους.

Ραντάρ τιμών στην Ελλάδα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, μια νέα εποχή ψηφιακής πληροφόρησης και διαφάνειας ανοίγει για τους καταναλωτές, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε πλήρη αναμόρφωση του e-Καταναλωτή.

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δώσει εντολή για ριζικές αλλαγές στην πλατφόρμα, η οποία θα επανασχεδιαστεί εκ θεμελίων, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση και πραγματικά συγκριτικά εργαλεία. Η νέα εκδοχή του e-Καταναλωτή, που αναμένεται να είναι έτοιμη σε έξι έως επτά μήνες, φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο “ραντάρ τιμών” – όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες, θα είναι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών προϊόντων με το εξωτερικό, κάτι που σήμερα απαιτεί επίπονη έρευνα από τον ίδιο τον καταναλωτή. Με το νέο σύστημα, η σύγκριση τιμών μεταξύ ελληνικών και ξένων αλυσίδων θα γίνεται απευθείας από κινητό ή υπολογιστή