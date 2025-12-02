Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η επιτάχυνση στην έκδοση των αδειοδοτήσεων, αποτελούν ορισμένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην σημερινή εποχή οι εργολάβοι οικοδομών. Στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), η οποία σηματοδότησε και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της, ο Πρόεδρος Στέλιος Γαβριήλ, σκιαγράφησε την κατάσταση στον κλάδο και απαρίθμησε τα προβλήματα και συνάμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ τόνισε στην ομιλία του ότι ο κλάδος των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, συμβάλλοντας συνολικά περίπου στο 15% του ΑΕΠ, με το 6% να προέρχεται αποκλειστικά από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που κινεί την οικονομία, χτίζει υποδομές, δημιουργεί αξία και συμβάλλει στη δημιουργία 43.000 και πλέον θέσεων εργασίας τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού. Ο κατασκευαστικός κλάδος αριθμεί 2500 χιλιάδες εγγεγραμμένους αδειούχους εργολήπτες, με μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Ο κ. Γαβριήλ στάθηκε σε ένα βασικό, για τον κλάδο και τους εργολάβους, σημείο το οποίο θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και αυτό αφορά το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. «Δυστυχώς, πολλές φορές η εργοληπτική πλευρά καλείται να επωμιστεί ευθύνες που δεν της αναλογούν. Το μερίδιο που μας αναλογεί, το αναλαμβάνουμε πλήρως. Όμως δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε ευθύνες και κόστος για όσα δεν ευθυνόμαστε» υπογράμμισε αρχικά ο κ. Γαβριήλ, για να τονίσει στην συνέχεια πως είναι ζωτικής σημασίας να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, με πρώτιστη ανάγκη την εισαγωγή της κριτικής διαδικασίας για την ταχεία επίλυση των διαφορών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επιτυχώς, πέραν των 30 χρόνων, σε διεθνείς συμβάσεις. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο σύγχρονο, καθαρό, δίκαιο και λειτουργικό, που να προστατεύει όλες τις πλευρές και να μειώνει τις παρερμηνείες, να περιορίζει τις συγκρούσεις και να αποτρέπει τις καθυστερήσεις, καθώς και τον τερματισμό των συμβάσεων.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Γαβριήλ στάθηκε σε τρία ακόμα ζητήματα που απασχολούν έντονα την Ομοσπονδία. (α) Το πρώτο ζήτημα αφορά τη στεγαστική πολιτική, ένα κοινωνικό θέμα υψίστης σημασίας. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία δεν είναι απλώς οικονομικό εμπόδιο. Η ΟΣΕΟΚ προτείνει ένα σχέδιο δεκαετίας που θα απαντά ουσιαστικά στο πρόβλημα και θα δημιουργεί σταθερές λύσεις για το μέλλον. (β) Το δεύτερο ζήτημα είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, που αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για την κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς επηρεάζει την παραγωγικότητα, τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα. (γ) Το τρίτο ζήτημα είναι ο εκσυγχρονισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. Η κατασκευαστική βιομηχανία δεν έχει καμία σχέση με αυτή των περασμένων δεκαετιών. Είναι, λοιπόν, κατεπείγον να προχωρήσει ο συνολικός εκσυγχρονισμός του ΣΕΕΕ.