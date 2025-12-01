Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) γιόρτασε το Σάββατο τη συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας στην Ετήσια Γενική της Συνέλευση, όπου ο πρόεδρος Στέλιος Γαβριήλ υπογράμμισε ότι ο οργανισμός αποτελεί «κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Κύπρου». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων, καθώς και στελέχη επιχειρηματικών οργανώσεων.

Ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ ανέφερε ότι στον τριακονταετή κύκλο λειτουργίας της, η Ομοσπονδία έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος συνομιλητής του κράτους σε όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευαστική βιομηχανία, τονίζοντας τη συμβολή των εργολάβων στην οικονομική δραστηριότητα και τις υποδομές της χώρας. Η κατασκευαστική βιομηχανία, είπε, αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 15% του ΑΕΠ και πέραν των 43.000 θέσεων εργασίας.

Ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι «η κατασκευαστική βιομηχανία είναι ατμομηχανή ανάπτυξης», αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η αναθεώρηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, το στεγαστικό πρόβλημα και οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις. Τόνισε ότι η συνεργασία με την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, τη Βουλή, την ΟΕΒ και το ΕΤΕΚ είναι καθοριστικής σημασίας για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης τιμήθηκαν οι ιδρυτές και τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΟΚ, σε αναγνώριση του ρόλου τους στη συγκρότηση της οργανωμένης εργοληπτικής εκπροσώπησης στην Κύπρο.

Οι βασικοί άξονες της ομιλίας Γαβριήλ

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ στάθηκε σε τέσσερα κύρια ζητήματα:

1. Εκσυγχρονισμός δημοσίων συμβάσεων:

Ζήτησε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο με εισαγωγή κριτικής διαδικασίας για έγκαιρη επίλυση διαφορών, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και τερματισμοί συμβάσεων. Υπογράμμισε ότι η ΟΣΕΟΚ συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες αλλαγών.

2. Στεγαστική πολιτική:

Τόνισε ότι η προσιτή κατοικία αποτελεί κοινωνικό ζήτημα υψηλής σημασίας και ότι απαιτείται μια δεκαετής στρατηγική με αύξηση της προσφοράς μέσω ταχύτερων αδειοδοτήσεων και αποτελεσματικών ελέγχων. Σημείωσε ότι η επενδυτική δραστηριότητα και η προσιτή στέγη μπορούν να συνυπάρξουν.

3. Έλλειψη εργατικού δυναμικού:

Ανέφερε ότι οι σύγχρονες ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό, προτείνοντας πιο αποτελεσματικές διαδικασίες προσλήψεων από τρίτες χώρες και πιθανές διακρατικές συμφωνίες. Υπογράμμισε και την ανάγκη τήρησης των συμφωνημένων από τις εταιρείες ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

4. Εκσυγχρονισμός του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών:

Χαρακτήρισε κατεπείγουσα την αναβάθμιση του ΣΕΕΕ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιολογεί με σύγχρονα εργαλεία και να ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Ο κ. Γαβριήλ τόνισε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε περίοδο βαθιού μετασχηματισμού λόγω των κανονιστικών απαιτήσεων, της ανάγκης για ταχύτητα και ποιότητα, της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες κατασκευαστικές εταιρείες χρειάζονται ισχυρές, πολυεπίπεδες ομάδες και όχι μόνο τις δυνατότητες των ιδρυτών τους.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η ΟΣΕΟΚ είναι έτοιμη να συνεχίσει με υπευθυνότητα τη συνεργασία με το κράτος και τους κοινωνικούς εταίρους, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν το κοινό καλό: «Η Κύπρος έχει δυνατότητες. Η κατασκευαστική βιομηχανία έχει δυνατότητες. Με συλλογικότητα και αίσθημα ευθύνης μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον με σιγουριά και προοπτική».