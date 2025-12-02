Το 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ αποτελεί ένα ευρύ φόρουμ διαλόγου για τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, τις γυναίκες εργαζόμενες και τους συνταξιούχους, δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Ανάμεσα στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η κάλυψη όλων των εργαζομένων με ΑΤΑ, η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, το συνταξιοδοτικό και η φορολογική πολιτική.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, στο οίκημα της ΠΕΟ Λευκωσίας, με το σύνθημα «Με τους αγώνες του σήμερα, οικοδομούμε το μέλλον». Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, στόχος είναι η ΑΤΑ, μέσα από τη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων, να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, ενώ ζητείται από την Κυβέρνηση να λάβει υποστηρικτικά μέτρα ώστε οι κλαδικές συμβάσεις να εφαρμόζονται και η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες να βασίζεται σε πρότυπες συλλογικές συμβάσεις.

Η ΓΓ της ΠΕΟ σημείωσε ότι μετά από μακροχρόνιο αγώνα επιτεύχθηκε μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία πλέον αποδίδεται στο 100%, ανοίγοντας τον δρόμο για επέκταση της κάλυψης και στους εργαζομένους που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Τόνισε ότι παραμένει στόχος η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ ως βασικού ωφελήματος των συλλογικών συμβάσεων.

Η κ. Χαραλάμπους άσκησε επίσης κριτική στη στάση του Υπουργού Εργασίας σχετικά με την ταχή κατάθεση νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και κενά» και ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη το επίπεδο συμφωνίας που απαιτείται για προώθηση νομοθεσίας στη Βουλή. Ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, ενώ υπογράμμισε τις ανησυχίες της ΠΕΟ για προτάσεις ανακατανομής πόρων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για το ζήτημα της αναλογιστικής μείωσης 12%, που «πρέπει να επιλυθεί με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το συνέδριο αποτελεί και διαδικασία απολογισμού της δράσης της ΠΕΟ αλλά και χάραξης στόχων για την επόμενη τετραετία. Πάνω από 600 αντιπρόσωποι και 30 ξένοι συνδικαλιστές συμμετέχουν, ενώ παραμονή του συνεδρίου πραγματοποιείται διεθνής διάσκεψη για τις επιπτώσεις της στρατικοποίησης στους εργαζομένους και τους στόχους του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ΓΓ της ΠΕΟ επισήμανε ότι η οργάνωση συνεχίζει με «καταγεγραμμένες επιτυχίες» στη βελτίωση μισθών, στα ωφελήματα, και στην ενίσχυση της οργανωτικής της παρουσίας. Τόνισε επίσης ότι οι συλλογικοί αγώνες παραμένουν ο μόνος δρόμος για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων: «Κανένας δεν θα έρθει να μας δώσει τίποτε αν δεν προστατεύσουμε τον εαυτό μας μέσα από την οργάνωση και τη συλλογική προσπάθεια».