Οι συνολικές παραδόσεις μπύρας στην Κύπρο –εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές– κατέγραψαν μείωση 3% τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η συνολική ποσότητα διαμορφώθηκε σε 2.054.833 λίτρα, έναντι 2.116.980 λίτρων τον Νοέμβριο 2024.

Η εγχώρια αγορά εμφάνισε ήπια κάμψη, με τις παραδόσεις να μειώνονται 1,2%, στα 1.931.055 λίτρα. Αντίθετα, οι εξαγωγές μπύρας σημείωσαν σημαντική πτώση 23%, περιοριζόμενες σε 123.778 λίτρα, από 161.158 λίτρα ένα χρόνο πριν.

Σε επίπεδο εντεκάμηνου (Ιαν.–Νοε. 2025), οι συνολικές παραδόσεις μπύρας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με μικρή μείωση 1% ή 369.118 λίτρων, φτάνοντας τα 40.348.179 λίτρα, έναντι 40.717.297 λίτρων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.