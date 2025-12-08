Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε σήμερα την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων με την Αίγυπτο σχετικά με την αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Chevron αρμόδιο για τις αναδυόμενες χώρες, Χαβιέ λα Ρόσα.

Καλωσορίζοντας τον επικεφαλής της Chevron, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η παρουσία της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» όχι μόνο προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και προς την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της περιοχής να αναπτυχθεί ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι από την τελευταία τους συνάντηση τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, υπήρξαν πολλές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Τόνισε ότι η Λευκωσία επιδιώκει να «ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες» με την Αίγυπτο, ώστε να ξεκινήσει η αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας».

Η επίσκεψη του κ. λα Ρόσα στην Κύπρο πραγματοποιείται πριν από τη μετάβασή του στο Κάιρο για επαφές που σχετίζονται με τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των υδρογονανθράκων.