Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καταγράφει νέα άνοδο στον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τις τιμές διαμερισμάτων να ενισχύονται πιο γρήγορα και τις τιμές οικιών να παρουσιάζουν επιβράδυνση σε αρκετές περιοχές. Η συνολική εικόνα της αγοράς αντικατοπτρίζει ισχυρή ζήτηση, παράλληλα με σταδιακή αύξηση της προσφοράς και συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση.

Επιτάχυνση στις τιμές διαμερισμάτων – Μειώσεις στη Λευκωσία και Αμμόχωστο

Ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών κατέγραψε ετήσια αύξηση 5%, από 4,7% το β΄ τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,2%, παρουσιάζοντας ελαφρά επιβράδυνση από το 1,5% του προηγούμενου τριμήνου.

Οι τιμές διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 1,7% τριμηνιαία και 6,4% ετησίως .

ανέβηκαν κατά και . Οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 0,4% τριμηνιαία και 2,6% ετησίως, καταγράφοντας σαφή επιβράδυνση.

Ανά επαρχία, σημαντικές διαφοροποιήσεις διαμορφώνουν ένα ανομοιογενές τοπίο:

Λεμεσός: Άνοδος 7,1% στον συνολικό δείκτη.

Άνοδος 7,1% στον συνολικό δείκτη. Λάρνακα: Άνοδος 7,3%.

Άνοδος 7,3%. Πάφος: Επιβράδυνση στο 8,9%.

Επιβράδυνση στο 8,9%. Λευκωσία: Μείωση -0,5%.

Μείωση -0,5%. Αμμόχωστος: Μείωση -0,3%.

Στις οικίες, η Λευκωσία κατέγραψε τέταρτη συνεχόμενη ετήσια μείωση (-2,7%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν και στην Αμμόχωστο (-1,6%). Αντίθετα, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε όλες τις επαρχίες εκτός Λευκωσίας:

5% στη Λεμεσό, 9,6% στη Λάρνακα, 10,5% στην Πάφο και 5,9% στην Αμμόχωστο.

Ζήτηση: Αύξηση πωλήσεων κατά 8,9% – Ενίσχυση από ξένους αγοραστές

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 8,9% (4.444 έναντι 4.081 το γ΄ τρίμηνο 2024).

Πωλήσεις σε Κύπριους αγοραστές: +8,6%

+8,6% Πωλήσεις σε ξένους αγοραστές: +9,3%

Ανά επαρχία, ο μεγαλύτερος αριθμός συναλλαγών καταγράφεται:

Λεμεσός: 1.431

1.431 Λευκωσία: 981

981 Λάρνακα: 921

921 Πάφος: 878

878 Αμμόχωστος: 233

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι στην Πάφο, το 68% των αγοραστών είναι ξένοι.

Πιστωτική επέκταση: +22% στα στεγαστικά δάνεια – Υποχώρηση των επιτοκίων

Η αγορά στηρίζεται από την αύξηση του νέου στεγαστικού δανεισμού, ο οποίος ανήλθε σε:

€972 εκατ. την περίοδο Ιαν.–Σεπ. 2025

την περίοδο Ιαν.–Σεπ. 2025 +22% σε σύγκριση με το 2024

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε σε 3,03% τον Σεπτέμβριο 2025, από 4,27% ένα χρόνο πριν. Οι τράπεζες αναμένουν άνοδο της καθαρής ζήτησης στο δ΄ τρίμηνο, ενώ τα κριτήρια δανεισμού παραμένουν αυστηρά αλλά σταθερά.

Προσφορά: Αύξηση οικοδομικών αδειών και σταθερή κατασκευαστική δραστηριότητα

Η προσφορά κατοικιών ενισχύεται grad:

+4,6% στις οικοδομικές άδειες (Ιαν.–Ιούλ. 2025)

στις οικοδομικές άδειες (Ιαν.–Ιούλ. 2025) 8 συνεχόμενα τρίμηνα θετικής κατασκευαστικής δραστηριότητας

θετικής κατασκευαστικής δραστηριότητας Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών αυξήθηκε κατά 1,3%

Οι προσδοκίες για μελλοντική άνοδο τιμών έχουν μειωθεί, με τον σχετικό δείκτη της ΕΕ να υποχωρεί στο 25,5 από 56,2 πριν έναν χρόνο, υποδεικνύοντας πιο ήπια αναμενόμενη αύξηση τιμών.