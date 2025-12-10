Αμετάβλητο παραμένει το σκηνικό αυξήσεων στην αγορά ακινήτων, με την εξέλιξη των τιμών κατοικιών να συνεχίζεται αυξητική το τρίτο τρίμηνο του 2025 και τα πρωτεία να κρατούν οι τιμές διαμερισμάτων, σε αντίθεση με τον δείκτη τιμών οικιών που παρουσιάζει επιβραδυνόμενη αύξηση, όπως προκύπτει από την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας.

Τα διαμερίσματα φαίνεται ότι βρίσκονται ψηλά στη ζήτηση, κάτι που άλλωστε αναφέρουν τακτικά τα τραπεζικά στελέχη, τονίζοντας ότι οι νέοι περίπου στην ηλικία των 30 ή τα ζευγάρια προτιμούν την αγορά διαμερίσματος λόγω ότι κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με μια κατοικία. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνουν τις τάσεις που επικρατούν στην κτηματαγορά. Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατέγραψε επιταχυνόμενη αύξηση σε όλες τις επαρχίες, εκτός από τη Λευκωσία, όπου καταγράφηκε ο ίδιος ετήσιος ρυθμός αύξησης όπως και κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ο δείκτης τιμών οικιών στη Λευκωσία κατέγραψε ετήσια μείωση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ετήσια μείωση για το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε στην επαρχία Αμμοχώστου.

Πιο αναλυτικά, oι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση σε όλες τις επαρχίες, εκτός από τη Λευκωσία που κατέγραψε τον ίδιο ετήσιο ρυθμό αύξησης όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο του 2025 (2,6%). Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση 5% στη Λεμεσό, 9,6% στη Λάρνακα, 10,5% στην Πάφο και 5,9% στην Αμμόχωστο. Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση, καταγράφηκε επιβράδυνση στις τιμές οικιών στις επαρχίες Λεμεσό και Πάφο στο 5,5% και 7,4%, αντίστοιχα. Η επαρχία Λάρνακας συνέχισε να καταγράφει τον ίδιο ετήσιο ρυθμό αύξησης (4,2%) όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε ετήσια μείωση – 1,6%. Ο δείκτης τιμών οικιών στην Λευκωσία κατέγραψε ετήσια μείωση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, ύψους -2,7% για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η Κεντρική Τράπεζα στην έκθεσή της αναφέρει ότι οι δείκτες της αγοράς ακινήτων συνεχίζουν να αποτυπώνουν τις θετικές εξελίξεις στη ζήτηση και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025. Το ένα στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια που στηρίζουν την αγορά ακινήτων. Σημειώνεται ότι για το τρίτο τρίμηνο 2025, η ετήσια άνοδος στον νέο δανεισμό για οικιστικά δάνεια ανήλθε στο 24% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024.

Δεύτερο στοιχείο είναι τα στοιχεία του Κτηματολογίου. Τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αφορούν όλους τους τύπους ακινήτων, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 8,9% το τρίτο τρίμηνο του 2025 (4.444 σε σύγκριση με 4.081 το τρίτο τρίμηνο του 2024). Όσον αφορά τον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων ανά επαρχία, οι περισσότερες συναλλαγές εντοπίζονται στη Λεμεσό (1.431) και ακολουθεί η Λευκωσία (981), η Λάρνακα (921) και η Πάφος (878), με την Αμμόχωστο (233) να καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό συναλλαγών. Όσον αφορά το ποσοστό εγχώριων αγοραστών, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου είναι άνω του 50%, ενώ στην Πάφο οι αγοραστές είναι κυρίως ξένοι (68%).

Σχετικά με την προσφορά κατοικιών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 (από 7.772 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 σε 8.128 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025).