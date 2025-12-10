Η Κύπρος «ζωντάνεψε» μέσα από δεκάδες μαγευτικές εικόνες στον Φωτογραφικό Διαγωνισμό Τουρισμού του ΣΤΕΚ, “Memories Made in Cyprus”, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 27 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του Ετήσιου Τουριστικού Συνεδρίου ΣΤΕΚ.

Η τελετή βράβευσης —παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή, εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας και θεσμικών φορέων— ανέδειξε τη δύναμη της εικόνας να αφηγείται ιστορίες και να προβάλλει με μοναδικό τρόπο τον κυπριακό τουρισμό.

Οι μεγάλοι νικητές

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Μαρία Μαραγκού με το «Εκκλησάκι της Παναγιάς της Θαλασσινής» στην Πάφο, μια φωτογραφία που αποπνέει γαλήνη και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τον χώρο.

Το δεύτερο βραβείο μοιράστηκαν:

• ο Στέλιος Μιχαηλίδης με το έργο «Η Σιωπή του Ηλιοβασιλέματος», μια ποιητική αποτύπωση του κυπριακού φωτός, και

• ο Ραφαέλλος Μαρκιτανής με το «Φράγμα Προδρόμου», που εντυπωσιάζει με την τεχνική και την αρμονία του τοπίου.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ανδριάνη Γεωργιάδου για το «Χρυσό Φθινόπωρο», μια εικόνα που αναδεικνύει τη μαγεία των χρωμάτων της κυπριακής υπαίθρου.

Τα έργα που ξεχώρισαν

Επτά ακόμη φωτογραφίες τιμήθηκαν με επαίνους για την αισθητική τους, την ευρηματικότητα και την ικανότητα να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της Κύπρου — από τα πέτρινα γεφύρια και τις ορεινές διαδρομές, μέχρι τη χειροποίητη τέχνη και τα χιονισμένα τοπία του Τροόδους.

Οι διακριθέντες ήταν οι:

Ηλίας Λάμπρου – «Το Μεσαιωνικό Πέτρινο Γεφύρι της Μηλιάς» Σάββας Μαρουλλέτης – «Ιστιοφόρο Πλοίο Πλαισιωμένο από Παράθυρο» Ανδριάνη Γεωργιάδου – «Χιονισμένο Τρόοδος» Παύλος Παύλου – «Το Γεφύρι του Τζέλεφου» Κώστας Ευθυβούλου – «Λάνεια» Μαρία Μαραγκού – «Hand Made» Μάριος Ανδρέου – «Fading Light, Fading Thoughts»

Η διαδικασία αξιολόγησης

Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Σάββας Περδίος, Θεοδοσία Αντωνίου, Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Σωκράτης Σωκράτους, Σίλβιο Ρουσμίκο και Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, οι οποίοι αξιολόγησαν έργα που συνδύαζαν καλλιτεχνική αισθητική, τεχνική αρτιότητα και αφηγηματικό βάθος.

Η Κύπρος ως αφήγηση εικόνων

Ο ΣΤΕΚ ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας πως ο διαγωνισμός αναδεικνύει τη μοναδικότητα της Κύπρου μέσα από αυθεντικές, ανθρώπινες, συγκινητικές εικόνες.

Το “Memories Made in Cyprus” μετατρέπει την Κύπρο σε ένα ταξίδι μέσα από τον φακό — όπου η φύση, η ιστορία και οι στιγμές της καθημερινότητας ενώνονται για να δημιουργήσουν μνήμες που μένουν ανεξίτηλες.