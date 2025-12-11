Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων και Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΕΜΗΟ), μέλος της ΟΕΒ, τοποθετείται δημόσια μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης. Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή “γκρίζων οχημάτων” από τρίτες χώρες, χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, αποτελεί φαινόμενο μοναδικό στην ΕΕ, το οποίο έχει επανειλημμένα καταγγείλει.

Σύμφωνα με τον ΣΕΜΗΟ, η κατάσταση συνιστά σαφή απόκλιση από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/858, ενώ τα ευρήματα της Έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής (11.07.2025) επιβεβαιώνουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα τις απαιτούμενες εφαρμοστικές διατάξεις.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει το θεσμικό κενό ευθύνης των οικονομικών φορέων που εισάγουν μεταχειρισμένα οχήματα από τρίτες χώρες, ειδικά σε θέματα ενημέρωσης και διαχείρισης ανακλήσεων. Όπως σημειώνει, οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση για υφιστάμενες ανακλήσεις, ενώ η σχετική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στους «γκρίζους εισαγωγείς».

Ο ΣΕΜΗΟ συμφωνεί ότι η ευθύνη για τις ανακλήσεις βαραίνει τον οργανισμό που έχει την ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, τονίζοντας ότι περιλαμβάνει ενημέρωση κατόχων και αντικατάσταση εξαρτημάτων όταν απαιτείται.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμος απορρίπτει τις αναφορές περί «αυστηρότερων κριτηρίων» για τα οχήματα NIVA, διευκρινίζοντας ότι ο Κανονισμός δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικά ή προαιρετικά πρότυπα. Αντιθέτως, επιβάλλει ενιαία υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συστηματική έκδοση πιστοποιητικών NIVA στην Κύπρο, τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές εισαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων. Ο ΣΕΜΗΟ αναφέρει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τον Κανονισμό, καθώς το NIVA προορίζεται αποκλειστικά για μεμονωμένα οχήματα και όχι μαζική εισαγωγή. Η κατάχρηση της διαδικασίας, όπως τονίζει, εκθέτει τους οδηγούς σε αυξημένους κινδύνους, από μη ολοκληρωμένες ανακλήσεις έως ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Ο ΣΕΜΗΟ υπογραμμίζει ότι δεν επιδιώκει περιορισμούς στις επιλογές των πολιτών για αγορά οχήματος. Αντίθετα, ζητά πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών, ώστε κάθε όχημα που εισάγεται στην Κύπρο να πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές. «Στόχος μας είναι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων των οδηγών και πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.