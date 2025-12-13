Σειρά συναντήσεων με τους κοινωνικούς εταίρους θα πραγματοποιήσει τη βδομάδα που μπαίνει ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας. Στο τραπέζι θα τεθεί ασφαλώς το ζήτημα της αναθεώρησης του κατώτατου μισθού, το οποίο και επείγει, ενώ όπως πληροφορούμαστε, θα υπάρξει και μια πρώτη συζήτηση για τα άλλα μεγάλα εργασιακά ζητήματα, όπως είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι από τρίτες χώρες.

Πάντως, δεδομένων των χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν, είναι φανερό ότι η εβδομάδα που μπαίνει θεωρείται κρίσιμη σε σχέση με την απόφαση που θα ληφθεί για τον κατώτατο. Και αυτό καθότι μέσα στη βδομάδα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής Αναθεώρησης Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία επρόκειτο να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την προηγούμενη βδομάδα, αλλά τελικά αναβλήθηκε.

Πέραν αυτής, θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ εκκρεμεί και η σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι η βδομάδα που μπαίνει θα αναλωθεί στις προαναφερθείσες διεργασίες, τότε απομένουν ουσιαστικά τέσσερις εργάσιμες μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε ο υπουργός να κωδικοποιήσει τις θέσεις των εταίρων και να σχηματοποιήσει την δική του άποψη, την οποία θα μεταφέρει στο Υπουργικό για έκδοση διατάγματος.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ της κυβερνητικής πλευράς και των κοινωνικών εταίρων, στα πλαίσια της αρμόδιας Επιτροπής. Συντεχνίες και εργοδότες υπέβαλαν ήδη τις θέσεις τους και πλέον βάση διαδικασίας, ο υπουργός Εργασίας θα πρέπει να συγκαλέσει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για ενημέρωση και στη συνέχεια θα πάρει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το αρμόδιο Σώμα για να λάβει την τελική απόφαση. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, το θέμα της διευθέτησης της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, θεωρείται ύψιστης σημασίας για το συνδικαλιστικό κίνημα και αποτελεί σημείο, το οποίο ενδεχομένως να διαμορφώσει τις σχέσεις των συντεχνιών με τον νέο υπουργό Εργασίας για το επόμενο διάστημα.

Σε σχέση τώρα με το κομμάτι των επαφών, όπως πληροφορούμαστε τη Δευτέρα ο υπουργός Εργασίας θα δει ΣΕΚ και ΠΕΟ, ενώ θα ακολουθήσουν την Τετάρτη οι συναντήσεις με ΟΕΒ και ΔΕΟΚ. Δεδομένο θεωρείται ότι θα υπάρξει και συνάντηση με το ΚΕΒΕ η οποία θα διευθετηθεί άμεσα. Δεν είναι ακόμη γνωστό, κατά πόσο θα ακολουθήσουν κοινές συναντήσεις συντεχνιών και εργοδοτών με τον υπουργό Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, στα πλαίσια της τελετής παράδοσης του Υπουργείου, είχε σημειώσει ότι ο αναθεωρημένος κατώτατος μισθός θα κινηθεί ενδεχομένως κοντά στα €1125. Σημείωσε συγκεκριμένα: «Το 58,5% του διάμεσου μισθού του 2024 σημαίνει μία αύξηση που οδηγεί τον κατώτατο μισθό περίπου στα €1100, στον οποίο, αν προστεθεί και η ΑΤΑ κατόπιν της συμφωνίας, η οποία διασυνδέει τον Τιμάριθμο με τον κατώτατο μισθό, θα αγγίζει τα €1125».